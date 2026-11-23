Jandarma Genel Komutanlığı, 2027 yılı için 9 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 23 Kasım-7 Aralık 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Alımlarda branşa göre en az 50 veya 60 KPSS puanı aranırken, bazı lojistik kadrolarına KPSS şartı olmadan da başvuru yapılabilecek. İşte başvuru tarihleri, kontenjanlar ve aranan şartlar...

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 9 bin erkek uzman erbaş alınacağını açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini ilanıyla birlikte başvuru takvimi, kontenjan dağılımı, KPSS puan şartı ve diğer kriterler belli oldu.

Adaylar, başvurularını 23 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren internet üzerinden yapabilecek.

Jandarma 9 bin uzman erbaş alacak! Başvurular bugün başlıyor: İşte KPSS, yaş ve boy şartları

JANDARMA 9 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Jandarma Genel Komutanlığına yapılacak 9 bin uzman erbaş alımında kontenjanlar şu şekilde belirlendi:

Branş / Pozisyon Kişi Sayısı Jandarma 8.174 Lojistik 500 Sıhhiyeci 200 Muhabere 100 Havacılık 10 Kurbağa adam 5 Bando 5 At bakıcısı 3 Bot serdümeni 3

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular, 23 Kasım-7 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak.

Adayların işlemlerini 7 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Başvurular, personeltemin.jandarma.gov.tr adresindeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMINDA KPSS ŞARTI KAÇ?

İlana göre adaylardan istenen KPSS puanı, başvurulacak branşa göre değişiyor.

Jandarma, muhabere, havacılık ve bando kontenjanları için 2025 veya 2026 yılı KPSS sınavlarından ilgili puan türünde en az 60 puan alınması gerekiyor.

Lojistik branşında ise lisans, ön lisans ve ilgili meslek lisesi bölümlerinden başvuracak adaylar için en az 50 KPSS puanı şartı aranıyor.

KPSS puan türleri eğitim durumuna göre P3, P93 ve P94 olarak belirlendi. Her iki yılın sınavına da katılan adayların yüksek puanı değerlendirmeye alınacak.

Jandarma 9 bin uzman erbaş alacak! Başvurular bugün başlıyor: İşte KPSS, yaş ve boy şartları

KPSS'SİZ BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?

İlanda, bazı lojistik kontenjanları için KPSS puanı olmadan başvuru yapılabileceği belirtildi.

Buna göre ilköğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunları, başvuru kılavuzunun Tablo-5 bölümünde belirtilen mesleki niteliklerden birini karşılamaları halinde ustalık, kalfalık veya Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi gibi belgelerle başvurabilecek.

Bu adayların mesleki yeterlilik belgelerini Personel Temin Sistemi'ne yüklemesi gerekiyor.

YAŞ ŞARTI BELLİ OLDU: KİMLER BAŞVURABİLİR?

Uzman erbaş alımına başvuracak adayların Türk vatandaşı ve erkek olması gerekiyor.

Yaş şartı kapsamında 1 Ocak 2026 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olmak aranıyor.

İlana göre 1 Ocak 1999 ile 1 Ocak 2007 tarihleri arasında doğanlar, belirtilen tarihler dahil olmak üzere başvuru yapabilecek.

BOY VE KİLO ŞARTI NEDİR?

Başvuracak adaylarda en az 167 santimetre, en fazla 210 santimetre boy şartı aranıyor.

Adayların kilolarının da başvuru kılavuzunda belirtilen boy-kilo tablosuna uygun olması gerekiyor.

Boy ölçümü çıplak ayakla, kilo ölçümü ise spor şortu veya eşofmanla yapılacak.

Jandarma 9 bin uzman erbaş alacak! Başvurular bugün başlıyor: İşte KPSS, yaş ve boy şartları

ASKERLİK YAPMA ŞARTI ARANACAK MI?

İlana göre askerlik hizmetini tamamlamış olma şartı aranmıyor.

Ancak askerlik görevini sürdürürken başvuru yapan adayların, birlik komutanlıklarınca düzenlenecek nitelik belgesinden en az 80 puan almış olması gerekiyor.

Adayların ayrıca seçme sınavlarını başarıyla tamamlaması ve yetkili hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu alması şartı bulunuyor.

BAŞVURULARDA DİĞER ŞARTLAR NELER?

İlanda belirtilen diğer koşullar arasında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması, askerlik ve kamu görevine ilişkin şartların karşılanması, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki engel bulunmaması ve ilgili sağlık kriterlerinin sağlanması yer alıyor.

Ayrıca adayların adli sicil, disiplin geçmişi, fiziki yeterlilik ve başvuracakları branşa ilişkin özel şartları da karşılamaları gerekiyor.

Adaylar başvuru işlemlerini ve şartları Jandarma Genel Komutanlığı'nın sitesinden takip edebilecek.

Başvuru yapacak adayların, 2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu'nu inceleyerek tercih edecekleri branşın özel koşullarını kontrol etmeleri gerekiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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