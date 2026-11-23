İçişleri Bakanlığı 1170 personel alımı kadro dağılımı, 23 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanının ardından araştırılıyor. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere gerçekleştireceği alımlarda lisans, ön lisans ve lise mezunları için farklı kadrolar bulunuyor. 2026 KPSS puanı esas alınarak yürütülecek başvuru sürecinde adayların tercih edebileceği pozisyonlar, kontenjan sayıları ve başvuru şartları açıklandı.

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İçişleri Bakanlığı 1170 sözleşmeli personel alımı için başvuru takvimi ve kadro dağılımı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında büro personeli, çağrı karşılama personeli, destek personeli, mühendis, teknisyen ve farklı meslek gruplarında alım gerçekleştirilecek. KPSS (B) grubu puanıyla başvuru yapacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre farklı puan türleri ve özel şartlar uygulanacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1170 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

İçişleri Bakanlığı, 2026 yılı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1170 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. 119 personel Bakanlığın merkez teşkilatında, 1051 personel ise taşra teşkilatında istihdam edilecek. Personel alımları büro personeli, çağrı karşılama personeli, mühendis, tekniker, teknisyen, programcı, avukat, arşiv uzmanı, mimar, psikolog, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli gibi farklı pozisyonlarda yapılacak. Kadroların öğrenim şartları ve kontenjan sayıları, Bakanlığın yayımladığı merkez teşkilatı, valilik ve ilçe birimleri pozisyon dağılımı tablolarında belirtildi.

İçişleri Bakanlığı personel alımına başvuracak adaylarda 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilgili puan türünden en az 60 puan alma şartı aranacak. Buna göre lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve lise mezunları KPSSP94 puan türüyle başvurabilecek. Adaylar, ilan edilen pozisyonların öğrenim ve diğer özel şartlarını taşımak kaydıyla tercih yapabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinde KPSS puan üstünlüğü ve adayların tercih sıralaması esas alınacak. Her pozisyon için ilan edilen kontenjanın en fazla dört katı kadar aday sözlü sınav değerlendirmesine dahil edilecek. Adaylar başvuru sırasında merkez ve taşra teşkilatındaki birimler ile pozisyon unvanları arasından en fazla 30 tercih yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı 1170 personel alımı kadro dağılımı! Hangi kadroya kaç kişi alınacak?

HANGİ KADROYA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

İçişleri Bakanlığı 1170 personel alımı kadro dağılımı şu şekilde:

Büro personeli: 621 kişi

Çağrı karşılama personeli: 280 kişi

Destek personeli: 138 kişi

Mühendis: 61 kişi

Teknisyen: 17 kişi

Programcı: 10 kişi

Arşiv uzmanı: 9 kişi

Mimar: 9 kişi

Avukat: 7 kişi

Koruma ve güvenlik görevlisi: 7 kişi

Tekniker: 5 kişi

Diğer teknik hizmet personeli: 5 kişi

Psikolog: 1 kişi

İçişleri Bakanlığı 1170 personel alımı kadro dağılımı! Hangi kadroya kaç kişi alınacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1170 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığının 1170 sözleşmeli personel alımı için başvurular 7 Aralık 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 16.00'da sona erecek. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Belirtilen başvuru tarihleri arasında Bakanlığın "https://www.icisleri.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğindeki başvuru linkiyle de adayların başvuru yapabilmeleri sağlanacak.

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