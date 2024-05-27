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Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu! Zehir tacirleri duvara tosladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Jandarma&#039;dan uyuşturucu operasyonu! Zehir tacirleri duvara tosladı
Manisa, Uyuşturucu, Jandarma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce geniş kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çeşitli uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği çalışmada 33 şüpheli gözaltına alınırken 5 kişi tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında 26 Mayıs'ta yapılan çalışmada 33 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu! Zehir tacirleri duvara tosladı - 1. Resim

ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen faaliyetlerde 452 gram esrar, 367 adet sentetik ecza hapı, 192 adet extacy, 8 gram metamfetamin, 70 gram skunk maddesi, 14 kök kenevir bitkisi, 13 gram kenevir tohumu, 6 adet aparat, 6 adet bıçak, 1 adet muşta, 11 adet 9 mm. fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 350 TL ele geçirildi.

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu! Zehir tacirleri duvara tosladı - 2. Resim

33 ŞAHSA GÖZALTI

Yapılan operasyonlarda 33 şahıs gözaltına alınırken, 5 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Gözaltına alınan diğer şahısların adli süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu! Zehir tacirleri duvara tosladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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