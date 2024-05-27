Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu! Zehir tacirleri duvara tosladı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce geniş kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çeşitli uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği çalışmada 33 şüpheli gözaltına alınırken 5 kişi tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında 26 Mayıs'ta yapılan çalışmada 33 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen faaliyetlerde 452 gram esrar, 367 adet sentetik ecza hapı, 192 adet extacy, 8 gram metamfetamin, 70 gram skunk maddesi, 14 kök kenevir bitkisi, 13 gram kenevir tohumu, 6 adet aparat, 6 adet bıçak, 1 adet muşta, 11 adet 9 mm. fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 350 TL ele geçirildi.

33 ŞAHSA GÖZALTI

Yapılan operasyonlarda 33 şahıs gözaltına alınırken, 5 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Gözaltına alınan diğer şahısların adli süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.