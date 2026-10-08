JASAT affetmedi! 10 yıl önceki ölümlü kazada gerçek ortaya çıktı

JASAT, 10 sene önce Manisa'da meydana gelen ölümlü trafik kazasını yeniden ele aldı. Yapılan araştırmalarda başka bir araç sürücüsünün, kazaya neden olduğu ortaya çıkarıldı.

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JASAT, 2016 yılında meydana gelen trafik kazasında, Lokman Gökçe’nin ölümüne neden olan Y.Ç.’yi yapılan detaylı incelemeler sonucunda tespit ederek yakaladı.

İçişleri Bakanlı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerince yapılan detaylı analizler sonucunda, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası dosyası yeniden ele alındı. Kazanın, sıradan bir trafik kazası olmadığı, başka bir araç sürücüsü tarafından kazaya sebebiyet verildiği tespit edildi." ifadeleri yer aldı.

3 SANİYELİK ZAMAN FARKI

Açıklama şu şekilde devam etti: "JASAT Timlerince bir akaryakıt istasyonunun kamera kayıtlarında kazaya karışan araç ile kazaya sebebiyet veren otomobilin peş peşe ilerlediği ve aralarında sadece 3 saniyelik zaman farkı bulunduğu tespit edildi.

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SAATLER SÜREN GÖRÜNTÜ TAKİBİ

Kaza yerinde keşif ve canlandırma yapılarak zaman-mesafe krokileri çıkarıldı. Bölgedeki J-KGYS ile güvenlik kameralarına ait saatler süren görüntüler mercek altına alındı. Kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen otomobilin diğer otomobil ile peş peşe ilerlediği belirlendi ve Y.Ç. isimli şüpheli yakalandı.

JASAT ekiplerimiz, faili meçhul olayları geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Manisa İl Jandarma Komutanlığımızı, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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