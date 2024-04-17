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JASAT ve komando birlikleri devreye girdi: 74 yaşındaki cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakayı ele verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisa'da 5 yıl önce işlenen cinayetin firari zanlısı film gibi operasyonla yakalandı. 74 yaşındaki zanlı, JASAT dedektiflerinin fotokapanlar ve komando birliklerinin arazi araması sonrası Manisa’da yakayı ele verdi.

Edinilen bilgilere göre, 2019 yılında Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi İmran köyünde C.K. (74) isimli şahıs, İbrahim Cırık isimli şahsı kasten öldürerek kaçtı.

Firari olan C.K.’yi yakalamak için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ormanlık arazideki bitki örtüsü ve mağaraları kullanabileceğini değerlendirerek komando birlikleriyle arazide arama yapıp fotokapan ve kameralar kurarak şahsın peşine düştü.

MANİSA'DA YAKAYI ELE VERDİ

Takip edildiğini fark eden C.K., bu defa Manisa’nın Salihli ilçesine kaçtı. Şahsın peşini bırakmayan JASAT dedektifleri şüpheliyi saklandığı evde kullandığı sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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