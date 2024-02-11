Jeff Bezos'un süper yatı 'Flying Fox Fethiye'ye demir attı

Dünyanın en zengin üçüncü ismi Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un mega yatı 'Flying Fox', Fethiye'ye demir attı.

Amazon'un kurucusu, milyarder isim Jeff Bezos'a ait dünyanın en büyük 14. yatı 'Flying Fox' 600 bin litrelik yakıt için Fethiye iskelesine demirledi.

18 MİLYON LİRA BIRAKACAK

Geçen yıldan bu yana Ege kıyılarında ve Göcek'te misafirlerini ağırlayan 136 metre uzunluğundaki süper yat, alacağı yakıt karşılığı Türkiye'ye yaklaşık 18 milyon lira bırakacak.

SALI GÜNÜ YOLA ÇIKACAK

Salı gününe kadar yakıt ve kumanya alma işlemlerini tamamlaması beklenen yat, aynı gün Fethiye'den ayrılacak.

Öte yandan Bezos'un dev yatında havuz, jakuzi, SPA, spor salonu, su sporları ve sinema bulunuyor. 2016 yılında Almanya'da inşa edilen süper lüks yat, 136 metre uzunluğunda, 22,5 metre genişliğinde ve 12 metrelik yüzme havuzuna sahip.

Yatta iki de helikopter pisti bulunuyor. 11'i VIP olmak üzere 36 kabinin bulunduğu yatta 21 misafir ve yaklaşık 57 mürettebat bulunuyor.