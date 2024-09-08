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JİTEM amblemli beyaz Toros sahibi uzman çavuş açığa alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
JİTEM amblemli beyaz Toros sahibi uzman çavuş açığa alındı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ta JİTEM amblemi ve 'sadece ölüler görür' yazısını Toros aracına asarak dolaşan jandarma uzman çavuş açığa alındı. 

Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen olay infiale neden oldu. 

İlçede beyaz Toros otomobilinin arka camına Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) amblemi ve “sadece ölüler görür” yazısı yapıştırarak dolaşan jandarma uzman çavuş H.T. hakkında soruşturma başlatıldı.

Şahıs açığa alındı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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