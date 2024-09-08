JİTEM amblemli beyaz Toros sahibi uzman çavuş açığa alındı
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Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Şırnak'ta JİTEM amblemi ve 'sadece ölüler görür' yazısını Toros aracına asarak dolaşan jandarma uzman çavuş açığa alındı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen olay infiale neden oldu.
İlçede beyaz Toros otomobilinin arka camına Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) amblemi ve “sadece ölüler görür” yazısı yapıştırarak dolaşan jandarma uzman çavuş H.T. hakkında soruşturma başlatıldı.
Şahıs açığa alındı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı