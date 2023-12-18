KAAN, 27 Aralık’ta bulutlarla buluşacak

18 Aralık 2023 04:47 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 04:50

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Türkiye’nin ilk millî muharip uçağı KAAN’ın, 27 Aralık’ta ilk uçuşunu yapması bekleniyor. 5’inci nesil savaş uçağı KAAN’ın yerli motorun 2028’de hazır olması ve en geç 2032’de envantere alınması planlanıyor. Cumhuriyetin 100. yılına armağan edilmesi için mühendislerin ara vermeden, izin yapmadan çalışmalarını sürdürdüğü KAAN’ın, geçen hafta ilk yer testini başarıyla tamamladığı belirtildi. KAAN’ın 27 Aralık’ta göklerde olması için hava şartlarının bile anbean takip edildiği öğrenildi. TUSAŞ tarafından üretilen AKSUNGUR İHA’NIN da envantere kabul işlemleri bu yıl içinde tamamlandı.

29 EKİM SÜRPRİZLERİ

2023 yılında savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 80’lere çıkaran Türkiye attığı adımların meyvesini de toplamaya başladı. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU, donanmanın hizmetine alınırken, millî firkateynler TCG İSTANBUL ile TCG Derya 29 Ekim’de dosta güven düşmana korku salan gövde gösterisinde görücüye çıktı. TCG İSTANBUL, gözetleme ve keşif, saldırı, helikopter iniş kalkış sayesinde karakol hizmetleri gibi birçok görevde kullanılabiliyor. Denizlerin yanı sıra sınırlarını katmanlı füze sistemleri ile donatmak için kolları sıvayan savunma sanayii, gelecek yıl envantere girecek SİPER Ürün-1 ve HİSAR sistemlerinin seri üretimi için sözleşme imzaladı. Bu yıl ilk millî gemisavar füzesi ATMACA da TCG Kınalıada’dan atışında, hedefi başarıyla imha etti. Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi’nin de geçtiğimiz günlerde MİLGEM 5. gemiye entegre edildiği bildirildi. SOM Seyir Füzesi ve ATMACA Gemisavar Füzesi’nde kullanılacak KTJ-3200 Turbojet Füze Motorlarının ilk seri üretim teslimatı ise yapıldı.

İHRACAT REKORU KIRILDI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı’nda (ZAHA) ilk teslimat ise bu sene gerçekleştirildi. Almanya’nın tank alımında sorun çıkarması üzerine geliştirilen ALTAY tankı da testler için TSK’ya teslim edildi. Sınırları katmanlı savunma sistemleri ile donatmaya başlayan Türkiye, 2023 yılının Kasım ayı içerisinde yeni bir rekora imza atarak 484,9 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.