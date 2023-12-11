Milli muharip uçak KAAN'da tarih değişebilir! İlk uçuş öncesi yeni iddia

11 Aralık 2023 13:55 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 14:20

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinden 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alması için geliştirilen KAAN'da artık son viraja girildi. TUSAŞ'ın yerli imkanlarla ve milli tasarımla geliştirdiği KAAN'ın yakında uçması bekleniyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ın 27 Aralık'ta ilk uçuşunu yapacağını söyledi. Ancak Habertürk'te yer alan bir habere göre, milli savaş uçağı bu tarihe yetişemeyebilir. KAAN'ın Şubat ya da en geç Mart ayında ilk uçuşunu yapacağı ileri sürülüyor.

Öte yandan, TUSAŞ, 2028-2029 yıllarında 20 adet milli muharip uçağı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edecek.

KAAN'ı geliştiren Türk mühendisleri, "Uçuş testleri tamamlandıktan sonra bombaları yükleyip muharebeye hazır hale getirebiliriz" diyerek oldukça iddialı açıklamalar yapıyor.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknolojilerle donatılan KAAN Projesi sayesinde Türkiye; dünyada ABD, Rusya, Çin gibi 5’inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasına giriyor.

KAAN'ın Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan diğer savaş uçakları, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilir şekilde görev yapması ve üretilecek uçakların 2070’lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülüyor.

5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlayacak.

KAAN üstün hava hâkimiyetini:

-Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

-Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

-Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlamaktadır.

KAAN'A YERLİ MOTOR GELİŞTİRİLİYOR

Yerli savaş uçağı KAAN'ın prototiplerinde test aşamasında, halihazırda F-16'lardaki, her biri 29.000 lbs itki üreten 2 adet General Electric F110-GE-129 turbofan motoru kullanılıyor. Bununla birlikte, TEI mühendisleri yerli jet motorunun üretilmesi için aralıksız çalışıyor.

KAAN'da kullanılacak motorların 33-34 lbs itki gücünde olacağı aktarılıyor. Çift motorlu 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen milli muharip uçağın, ABD'nin F-22 Raptor'larının muadili olacağı belirtiliyor. Çift motorlu KAAN, yüksek süreli olarak mach hızını (ses hızından daha hızlı) aşabilecek.

Milli muharip uçak KAAN'a yerli motoru takıldığında ve artık seri üretime geçtiğinde Türkiye, yerli motorla kendi savaş jetini üretebilen birkaç ülkeden biri olacak.

KAAN BAŞKA ÜLKELERE SATILAMAYABİLİR İDDİASI

Öte yandan, ABD'li General Electric şirketinden satın alınan motorların son kullanıcı onayı verilmezse, milli muharip uçak diğer ülkelere satılamayacak.