Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri durdu!

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri durdu!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri durdu!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Metro İstanbul, Sultanahmet'te düzenlenen yürüyüş dolayısıyla Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı istasyonları arasında seferlerin yapılamadığını duyurdu. Meydana gelen aksamalar sonrası vatandaşlar mağdur oldu.

Sultanahmet'te yapılan yürüyüş nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı istasyonları arasında seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Sultanahmet bölgesinde yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi büyük kavga! Taraftarlar birbirine girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Silivri'deki hayvan barınağına bırakılan hayvanlar hakkında şoke eden gerçek - GündemBakılması için bırakılan hayvanlara ne oldu?Konya'da bir evin balkonunda ortaya çıkan hayvan paniğe neden oldu! - GündemBir evin balkonunda ortaya çıkan hayvan paniğe neden oldu!Plajda can pazarı! 4 çocuk için ekipler zamanla yarıştı - GündemPlajda can pazarı!Türkiye'de ilk! Spor ortaokulları bu yıl eğitime başlıyor - GündemTürkiye'de bir ilk! Bu yıl eğitime başlıyorYer: Tekirdağ! Ağabeyini direksiyon başında vurdu! Kaçarken yakalandı - GündemYer: Tekirdağ! Ağabeyini direksiyon başında vurdu! Kaçarken yakalandı14 aylık bebeği bile vurmuştu! Bursa'daki nişanlı dehşetinin ifadesi çıktı - GündemBursa'daki nişanlı dehşetinin ifadesi çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...