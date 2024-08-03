Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri durdu!
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Metro İstanbul, Sultanahmet'te düzenlenen yürüyüş dolayısıyla Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı istasyonları arasında seferlerin yapılamadığını duyurdu. Meydana gelen aksamalar sonrası vatandaşlar mağdur oldu.
Sultanahmet'te yapılan yürüyüş nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı istasyonları arasında seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Sultanahmet bölgesinde yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı