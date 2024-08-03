Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri durdu!

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Ağustos 2024 18:22 - Güncelleme: 3 Ağustos 2024 18:31 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Metro İstanbul, Sultanahmet'te düzenlenen yürüyüş dolayısıyla Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı istasyonları arasında seferlerin yapılamadığını duyurdu. Meydana gelen aksamalar sonrası vatandaşlar mağdur oldu.