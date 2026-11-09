Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Kabine bugün toplanıyor: Masada kritik başlıklar olacak

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kabine bugün toplanıyor: Masada kritik başlıklar olacak
Başlık ResmiKabine bugün toplanıyor: Masada kritik başlıklar olacak

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, fon soruşturmasındaki gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ile Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi ele alınacak.

Kaydet
|

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, fon soruşturmasındaki gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ile Antalya'da yapılacak ve 197 ülkeden 100 bin misafirin ağırlanacağı COP31 İklim Zirvesi'yle ilgili değerlendirmeler görüşülecek.

Erdoğan, Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere gittiği Azerbaycan dönüşünde Ankara'da kabine toplantısına başkanlık edecek.

Kabine bugün toplanıyor: Masada kritik başlıklar olacak
Başlık ResmiKabine bugün toplanıyor: Masada kritik başlıklar olacak

GÜNDEM BAŞLIKLARI NETLEŞTİ

TRT Haber'e göre; fon soruşturmasının ardından sermaye piyasasına yönelik adımlar, Terörsüz Türkiye hedefindeki son durum ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik gelişmeler toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Sermaye piyasasındaki gelişmeler, kabine toplantısında kapsamlı biçimde ele alınacak. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları gözden geçirilecek.

Kabine bugün toplanıyor: Masada kritik başlıklar olacak
Başlık ResmiKabine bugün toplanıyor: Masada kritik başlıklar olacak

COP31 İKLİM ZİRVESİ ÇALIŞMALARI ELE ALINACAK

"Terörsüz Türkiye" hedefindeki son durum ana başlıklarından biri olacak. Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik gelişmeler sahadan gelen istihbarat raporları ışığında müzakere edilecek.

Toplantıda, Antalya'da yapılacak COP31 İklim Zirvesi ile ilgili çalışmalar da yer alacak. 197 ülkeden 100 bin ziyaretçinin ağırlanacağı zirveye ilişkin son durum değerlendirilecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Fatma Betül Sayan Kaya
GÜNDEM

Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı: "Hiçbir işim olmadı"

Toplantıda, hem ABD'de tamamlanan ara seçim sonuçlarının yansımaları hem de Rusya-Ukrayna savaşının barışla sonuçlanmasına ilişkin girişimler ele alınacak.

Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında da, ABD-İran gerilimi, İsrail'in saldırıları ile Arap Yarımadası'ndaki son durum da gözden geçirilecek.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.