Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, fon soruşturmasındaki gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ile Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi ele alınacak.

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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, fon soruşturmasındaki gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ile Antalya'da yapılacak ve 197 ülkeden 100 bin misafirin ağırlanacağı COP31 İklim Zirvesi'yle ilgili değerlendirmeler görüşülecek.

Erdoğan, Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere gittiği Azerbaycan dönüşünde Ankara'da kabine toplantısına başkanlık edecek.



Kabine bugün toplanıyor: Masada kritik başlıklar olacak

GÜNDEM BAŞLIKLARI NETLEŞTİ

TRT Haber'e göre; fon soruşturmasının ardından sermaye piyasasına yönelik adımlar, Terörsüz Türkiye hedefindeki son durum ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik gelişmeler toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Sermaye piyasasındaki gelişmeler, kabine toplantısında kapsamlı biçimde ele alınacak. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları gözden geçirilecek.



Kabine bugün toplanıyor: Masada kritik başlıklar olacak

COP31 İKLİM ZİRVESİ ÇALIŞMALARI ELE ALINACAK

"Terörsüz Türkiye" hedefindeki son durum ana başlıklarından biri olacak. Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik gelişmeler sahadan gelen istihbarat raporları ışığında müzakere edilecek.

Toplantıda, Antalya'da yapılacak COP31 İklim Zirvesi ile ilgili çalışmalar da yer alacak. 197 ülkeden 100 bin ziyaretçinin ağırlanacağı zirveye ilişkin son durum değerlendirilecek.



Toplantıda, hem ABD'de tamamlanan ara seçim sonuçlarının yansımaları hem de Rusya-Ukrayna savaşının barışla sonuçlanmasına ilişkin girişimler ele alınacak.

Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında da, ABD-İran gerilimi, İsrail'in saldırıları ile Arap Yarımadası'ndaki son durum da gözden geçirilecek.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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