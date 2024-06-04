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Kabine yoğun gündemle toplanıyor! Ana konu bayram tatilinin dokuz güne çıkarılması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kabine yoğun gündemle toplanıyor! Ana konu bayram tatilinin dokuz güne çıkarılması

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kabine yoğun gündemle toplanıyor. Masadaki en önemli gündem maddesi 'bayram tatilinin 9 güne çıkarılması' olacak. Bayram ikramiyelerinde artış da gündeme getirilecek, Başıboş sokak köpekleri de sıcak başlıklar arasında...

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ / ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta aradan sonra bugün yoğun gündemle toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek kabine üyelerinin ajandasında, Kurban Bayramı tatili süresinin dokuz güne uzatılması ve 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması var. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hükûmetin bir yıllık performansını da açıklaması bekleniyor.

'BAŞIBOŞ KÖPEK TASARISI' DA ELE ALINACAK

Meclis gündemine alınacak olan ‘başıboş köpek tasarısı’ da kabinede ele alınacak. Erdoğan’ın 13 Haziran’da Madrid, 14 Haziran’da Roma’da gerçekleşmesi beklenen temasları da kabine gündeminde kendine yer bulacak.

Kabinenin diğer gündem maddesi ise ekonomi ve kamuda tasarruf. Ekonomideki yol haritasının masaya yatırılacağı toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye yönelik atılan adımlar ele alınacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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