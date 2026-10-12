Kabine'de gündem yoğun: Mekke İttifakı ve fon krizi masada olacak
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine, fon krizi soruşturmasının bürokratik ve siyasi boyutunu ele alacak. Toplantıda ayrıca Mekke Anlaşması uyarınca Suudi Arabistan'a verilecek destek ile terörle mücadeledeki son durum görüşülecek.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Toplantının ana başlıklarını “fon krizi” olarak bilinen soruşturmanın seyri ve Husilerin Suudi Arabistan’a saldırıları ile Mekke Anlaşması oluşturacak.
Fon krizinde soruşturmanın bürokrasi ve siyasi ayağı ele alınacak.
MEKKE ANLAŞMASI MASADA OLACAK
Ayrıca Mekke Anlaşması çerçevesinde Türkiye’nin Husilerin saldırıları karşılığında Suudi Arabistan’a destek yolunda atacağı adımlar ele alınacak.
Terörsüz Türkiye’de ise, güvenlik bürokrasisi sahadaki son durum ile ilgili Kabine’yi bilgilendirecek.
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