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Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırıları kınadı

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Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırıları kınadı
Başlık ResmiTürkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırıları kınadı

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, ortak açıklamayla Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen "düşmanca saldırıları en güçlü" şekilde kınadı.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husi milisleri tarafından düzenlenen füzeli saldırının ardından bölgede gerilim tırmanıyor.

Saldırıdaki can kaybı 13’e yükseldi. Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA) verilerine göre, 30'u ağır olmak üzere 309 kişinin yaralandığı facia sonrası uluslararası toplumdan tepkiler çığ gibi büyüyor.

Orta Doğu'da barış ve istikrarı tehdit eden kanlı hamleye karşı Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın oluşturduğu R4 Grubu anında devreye girdi. Dört ülke tarafından yayımlanan ortak kınama bildirisinde, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan eylemler en sert dille kınadı.

SALDIRILARA KARŞI KOYARIZ!

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alarak sivillerin ölümüne, yaralanmasına, ayrıca sivil altyapı ve tesislerin zarar görmesine yol açan menfur saldırılar da dahil olmak üzere, uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden, Husi milisler tarafından Suudi Arabistan Krallığı'na karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırıları en güçlü şekilde kınamaktadır.

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Grup ayrıca, Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde; Krallığın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak, vatandaşlarının ve mukimlerinin emniyetini korumak amacıyla, bu saldırılara karşı koymak, tehdit kaynaklarını caydırmak ve bunların tekrarlanmasını önlemek için aldığı tüm meşru tedbir ve adımlara verdiği tam destek de dâhil olmak üzere, Suudi Arabistan Krallığı ile dayanışmasını ve desteğini bir kez daha vurgulamaktadır.

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Grup, bu saldırıların sonuçlarından ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her türlü olumsuz yansımalarından tamamen Husi milislerini sorumlu tutmakta; bu saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulmasını talep etmektedir."

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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