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Mekke Savunma İttifakında yeni adım! MSB’den Suudi Arabistan açıklaması: Önemli ilerleme sağlandı

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Mekke Savunma İttifakında yeni adım! MSB’den Suudi Arabistan açıklaması: Önemli ilerleme sağlandı
Başlık ResmiMekke Savunma İttifakında yeni adım! MSB’den Suudi Arabistan açıklaması: Önemli ilerleme sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Komite Toplantısı'na ilişkin açıklama yaptı. MSB “Komite 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Toplantıda; bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, sekretaryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır” dedi.

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Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı’nda bir araya gelmişti.

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlıkları, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin ortak açıklama yayımlamıştı.

Ortak açıklamada, üç ülkenin Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik gelişmeleri ve tehditlerini ele almak üzere olağanüstü toplantısını gerçekleştirdiği belirtilmişti.

ÜÇ ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

Her bir tarafın güvenliğinin, üç ülkenin kolektif güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu yinelenen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Komite, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır."

“ANAYASA HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLECEK”

Mekke Savunma İttifakı hakkında Milli Savunma Bakanlığı’ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada “Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir" diye belirtildi.

“İLERLEME SAĞLANDI”

Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 5 Ekim tarihinde Riyad’da toplanmıştır. Toplantıda; bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, Sekretaryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır.

“GEREKLİ TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ”

Diğer siyasi, idari, askeri ve savunma sanayi mekanizmalarına ilişkin çalışmaların, tarafların mutabakatı ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Öte yandan, üzerinde mutabık kalınan askerî kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür.

Ayrıntılar geliyor...

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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