Yağışlı havalarda su birikintilerinde yaşanan elektrik kaçağı ölümlerini önlemek için dağıtım şirketleri devreye girdi. Özel donanımlı araçlarla yapılan hassas taramalar sayesinde 1 voltun üzerindeki riskler henüz ihbar gelmeden tespit edilerek bertaraf ediliyor.

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Yağışlar sonrasında cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinde kaçak elektrik akımına kapılarak yaşanan trajik ölümler artık son buluyor. Dağıtım şirketleri, artık 1 voltun üzerindeki elektrik gerilimlerini fark edebilen özel araçla tarama yaparak kaçak risklerine müdahale ediyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nden Başkent EDAŞ ve AYEDAŞ, Türkiye’deki sorumluluk sahasında yer alan elektrik dağıtım şebekelerinin güvenliğini artırmak amacıyla yurt dışından getirdikleri Temas Gerilimi Tespit Teknolojisi’ni saha denemelerinin ardından dağıtım bölgelerinde uygulamaya aldı.

Kaçak elektrik faciaları bitecek! Şebeke güvenliği için caddeler özel araçla taranıyor

Özel donanımlı bir araç üzerine yerleştirilen hassas elektrik alan sensörleri ve kamera sisteminden oluşan teknoloji, araç saatte yaklaşık 40 kilometre hızla hareket halindeyken tarama yapabiliyor. Sistem, sensör merkezinden 10 metre yarıçapındaki alanda 1 voltun üzerindeki riskli kaçak gerilimleri algılayabiliyor.

ARIZALAR ERKEN TESPİT EDİLİYOR

Araçla gerçekleştirilen taramalarda elde edilen veriler anlık olarak operatöre aktarılıyor. Risk tespit edilen noktalar el tipi dedektörlerle doğrulanırken ilgili saha ekipleri de gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor. Bu sayede aydınlatma direkleri, elektrik direkleri ve dağıtım şebekesindeki benzeri noktalarda oluşabilecek elektrik çarpması risklerinin herhangi bir ihbar veya olumsuz olay yaşanmadan önce belirlenerek giderilmesi hedefleniyor. Teknolojinin, yüzeylerde oluşabilecek temas gerilimlerinin yanı sıra yer altı kablolarındaki bazı arızaların erken belirtilerinin tespitine de katkı sağladığı bildirildi. Böylece muhtemel arızaların büyümeden giderilmesi, bakım faaliyetlerinin daha etkin planlanması ve elektrik kesintilerinin azaltılması amaçlanıyor.

Kaçak elektrik faciaları bitecek! Şebeke güvenliği için caddeler özel araçla taranıyor

13 BİN KİLOMETRE TARANDI

Başkent EDAŞ Dağıtım Direktörü Cuma Küçük, bugüne kadar Ankara’nın da içinde bulunduğu Başkent EDAŞ sorumluluk bölgesinde 7 bin 500 kilometreden fazla, İstanbul Anadolu Yakasında elektrik dağıtım hizmeti sunan Ayedaş’la birlikte toplam 13 bin kilometreye yakın sokak ve cadde taraması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaçak elektrik faciaları bitecek! Şebeke güvenliği için caddeler özel araçla taranıyor

İzmir’in Konak ilçesinde 2024 temmuzunda su birikintisinden sızan akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ve onu kurtarmak isteyen İnanç Öktemay (44) caddede hayatını kaybetmişti.

Kaçak elektrik faciaları bitecek! Şebeke güvenliği için caddeler özel araçla taranıyor

İstanbul Fatih’te kuvvetli yağış sırasında ayakkabıları ıslanmasın diye yalın ayak yürüyen 14 yaşındaki hafız Mahmut Işıldak, su birikintisindeki kaçak elektrik akımına kapılarak can vermişti.

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