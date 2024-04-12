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Haberler > Gündem > Kaçak göçmenler KALKAN-19'a yakalandı! 1.177 kişi yakalandı

Kaçak göçmenler KALKAN-19'a yakalandı! 1.177 kişi yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “KALKAN-19” denetimlerinde 1.177 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Güvenlik güçlerimiz göçmen kaçakçılarına göz açtırmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “KALKAN-19” denetimlerinde 1.177 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kaçak göçmenler KALKAN-19'a yakalandı! 1.177 kişi yakalandı - 1. Resim

"MÜCADELEMİZ BAYRAM TATİLİNDE DE SÜRÜYOR"

"Düzensiz Göçle Mücadelemiz Bayram Tatilinde de Aralıksız Sürüyor. Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “KALKAN-19” Denetimlerinde 1.177 Düzensiz Göçmen Yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz!

Kaçak göçmenler KALKAN-19'a yakalandı! 1.177 kişi yakalandı - 2. Resim

22 BİN 707 YABANCI KONTROL EDİLDİ

Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde (6-7-8-9-10 Nisan 2024) 
Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; Polisimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından;
103’ü İstanbul’da olmak üzere 
162 Mobil Göç Noktası Araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde;
22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 
1.177’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

"DERHAL SINIR DIŞI EDİLECEKLER"

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı

Valiliklerimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren Polisimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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