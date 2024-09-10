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Kadıköy-Moda tramvay hattında seferlerinde aksama!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kadıköy-Moda tramvay hattında seferlerinde aksama!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Metro İstanbul, yaptığı açıklamada kentteki Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferlerin emniyet güçlerinin aldığı karar doğrultusunda yapılamadığını aktardı.

İstanbul'da, Kadıköy-Moda tramvay hattında seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldi

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Emniyet güçlerinin aldığı karar doğrultusunda T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferler yapılamamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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