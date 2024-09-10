Kadıköy-Moda tramvay hattında seferlerinde aksama!
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Metro İstanbul, yaptığı açıklamada kentteki Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferlerin emniyet güçlerinin aldığı karar doğrultusunda yapılamadığını aktardı.
İstanbul'da, Kadıköy-Moda tramvay hattında seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Emniyet güçlerinin aldığı karar doğrultusunda T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferler yapılamamaktadır." bilgisi paylaşıldı.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı