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    • Kadıköy'de kahreden olay! Raylara atlayan torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kaldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Kadıköy&#039;de kahreden olay! Raylara atlayan torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kaldı
    Erdoğan İstanbul, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Kadıköy'de korkunç bir olay meydana geldi. Tramvay hattına atlayan torununu kurtarmak isteyen İlgün Çölege isimli kadına tramvay çarptı. Metrelerce sürüklenen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Kahreden olay İstanbul Kadıköy'de akşam saatlerinde meydana geldi. Osmanağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki Kadıköy-Moda tramvay hattında Adem Çakın adlı çocuk, aniden rayların üzerine atladı. Çocuğun babaannesi İlgün Çölege, torununu çekerek kurtarmaya çalışırken tramvayın çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    TRAMVAYIN ALTINDAN ÇIKARILDI

    İtfaiye ve vatandaşlar tarafından tramvayın altından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan Çölege, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan çocuk da olay yerindeki ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

    METRELERCE SÜRÜKLENDİ

    Kazanın meydana geldiği cadde tramvay trafiğine çift yönlü kapatılırken, polis ekipleri incelemede bulundu.

    Görgü tanığı Ayhan Erek, çocuğun aniden tramvayın önüne fırladığını, babaannesinin de kurtarmak için çocuğu yana ittiğini anlattı.

    Erek, ''Ancak kendisi kaçmaya çalışırken kurtulamadı. Tramvay çarptı, altında kaldı ve 4-5 metre kadar sürükledi. Sonrasında bilinci yerindeydi ama vücudu zedelenmişti. Çocuğa da tramvay çarptı ama ufak tefek yaralar oluştu" diye konuştu.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Erdoğan İstanbul
    Haberler > Gündem > Kadıköy'de kahreden olay! Raylara atlayan torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kaldı
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