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    Kahramanmaraş Valiliği’nden çadırda kaldığı iddia edilen şehit ailesiyle ilgili açıklama

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

     Kahramanmaraş Valiliği, şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş’ta yaşayan depremzede ailesiyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek basın açıklaması paylaştı.

    Kahramanmaraş Valiliği’nden çadırda kaldığı iddia edilen şehit ailesiyle ilgili açıklama
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş Valiliği, konuyla ilgili basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimizden hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.

    Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kahramanmaraş’ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız konteyner kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir. Bu doğrultuda ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine konteyner verilmiştir.

    Şehit haberinin ailesine ulaştırılmasının hemen sonrasında Kahramanmaraş Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımız tarafından mahallede bulunan taziye evi, tören alanı ve taziye yeri olarak belirlenmiştir. Devletimiz, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan tüm vatandaşlarımıza TOKİ Konutları ve Kalıcı Köy Konutlarını yapmaktadır. Konutların, depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

    Şehidimizin ailesi de kırsal mahallemizde ikamet etmektedir ve hak sahibidir. Aile için Kalıcı Köy Konutu kısa sürede yapılarak teslim edilecektir. Lütfen asılsız ve algı amaçlı paylaşımlara itibar etmeyelim"

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Şehit AilesiÇadır
    Haberler > Gündem > Kahramanmaraş Valiliği’nden çadırda kaldığı iddia edilen şehit ailesiyle ilgili açıklama
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