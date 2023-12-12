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    Kahramanmaraş'ta bir artçı deprem daha

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kahramanmaraş&#039;ta bir artçı deprem daha
    Deprem, Kahramanmaraş

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6 Şubat'ta iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta bir artçı deprem daha meydana geldi. Saat 16.47'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.2 olarak belirlendi.

    6 Şubat'ta iki büyük depremle felaketi yaşayan Kahramanmaraş'ta artçı depremler devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbistan'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.47'de kaydedilen depremin derinliği 9.2 km olarak ölçüldü. 

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde yıkıma yol açmış, onbinlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

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