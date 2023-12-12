Kahramanmaraş'ta bir artçı deprem daha

12 Aralık 2023 17:29 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:29

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

6 Şubat'ta iki büyük depremle felaketi yaşayan Kahramanmaraş'ta artçı depremler devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbistan'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.47'de kaydedilen depremin derinliği 9.2 km olarak ölçüldü.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde yıkıma yol açmış, onbinlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu.