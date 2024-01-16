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    Kahramanmaraş’taki depremde kayıp kişi sayısı belli oldu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı, 6 Şubat’taki şiddetli depremle ilgili yaptığı açıklamada, “Kimliği tespit edilemeyen 70 kişi, cesedi aranan 35 vatandaşımız var.” dedi.

    Kahramanmaraş’taki depremde kayıp kişi sayısı belli oldu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye, geçtiğimiz yılın Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremle sarsıldı. Merkez üsleri Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan deprem 11 ili vurdu ve 50 binden fazla vatandaşın ölümüne neden oldu.

    Devlet-millet ele ele depremin yaraları hızla sarılmaya başladı ve asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçmeden bölgedeki çalışmalar önemli bir seviyeye geldi.

    KAHRAMANMARAŞ’TA 35 KİŞİ KAYIP

    Öte yandan depremin merkez üssü Kahramanmaraş’taki kayıp kişi ve kimliği tespit edilemeyen ceset sayıları belli oldu.

    Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, "Kimliği tespit edilemeyen 70 kişi, cesedi aranan 35 vatandaşımız var. Bu sayı toplamda 116 kişi" dedi.

    Kahramanmaraş’taki depremde kayıp kişi sayısı belli oldu

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası adli süreç ve son gelişmelerle ilgili ulusal ve yerel basın mensuplarıyla toplantı düzenleyen Tiryaki, "Öncelikle vefat ve kayıp olan ve müracaatta bulunan şahısların taleplerini aldık. Hangi binada kayboldu, o binada benzer cinsiyet ve yaş grubunda teşhis ile alınan kimler var onlara şimdi çalışıyoruz. Öncelikle yakınlarından kan örnekleri alalım diyoruz. Hemen mezar açma yoluna gitmeyelim. Kandan da bir sonuç alamazsak mecburen mezarları açarak, vatandaşımızdan biraz sabır bekleyerek, çünkü kaybolanların o kaygılarını da gidermek gerekiyor. İnşallah biz yakın zamanda, bu DNA incelemelerini tamamlayıp ihtiyaç hâsıl olacaksa mezarları açarak bu kimliksizleri düşüreceğiz. 100 civarında şu anda kimliksizimiz var. Bu biraz süreç alacak. Kan ve DNA incelemesi, yetmezse mezarlar açılmadan bunu kesin olarak neticelendirmemiz, konuşmamız mümkün değil. Kimliği tespit edilemeyen 70, cesedi aranan ise 35 kişi olmakla birlikte, toplam 116 kişi" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DepremKahramanmaraşSavcı
    Haberler > Gündem > Kahramanmaraş’taki depremde kayıp kişi sayısı belli oldu
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