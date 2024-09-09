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Kahvaltı sofrasında infaz! Kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da yaşayan Y.E., kahvaltıya davet ettiği kayınpederi Cemil Cesur’u bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polisler gelirken, şüpheli gözaltına alındı.

Korkunç olay Ankara’da meydana geldi. Başkent’te bir kişi kayınpederini kahvaltı masasında öldürdü.  

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi’nde Y.E. kendisini kahvaltıya çağıran kayınpederi Cemil Cesur ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Y.E., kayınpederi Cesur'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Cemil Cesur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı Y.E., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

“DÜĞÜNLE CENAZE BİRBİRİNE KARIŞTI”

Olayı binaya polis ve sağlık ekipleri girince fark ettiklerini belirten esnaf İbrahim Yıldız, “Kayınpeder, damadı kahvaltıya davet etmiş. Daha sonrasında tartışmışlar, damat kayınpederini öldürmüş. O arada da polisler yakalıyor. O sırada binada düğün vardı. İkisi de birbirine karıştı. Düğündeki insanlarla cenaze evindeki insanlar birbirine karıştı. Kimse ne olduğunu anlamadı” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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