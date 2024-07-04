Kalbine yenik düşen polis memuru Orkun Kızıltaş’a son görev
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de dün akşam halı sahada top oynarken fenalaşan polis memuru Orkun Kızıltaş hayatını kaybetti. Genç polis gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir’deki bir halı sahada feci bir olay yaşandı. Polis memuru Orkun Kızıltaş, halı sahada kalbine yenildi.
BİRDEN FENALAŞTI
Dün akşam halı sahada top oynarken fenalaşarak hayatını kaybeden polis memuru Orkun Kızıltaş, Zağnos Paşa Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası göz yaşları arasında uğurlandı.
MESAİ ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Polis memuru Orkun Kızıltaş Balıkesir Çınardere kabristanında toprağa verildi. Cenazeye Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kaymakam Metin Arslanbaş, Turgay Hakan Bilgin, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Jandarma İl Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, daire müdürleri, polis arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Orkun Kızıltaş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı