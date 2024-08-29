Kalkınma Yolu Projesi'nde Dolmabahçe toplantısı! Önemli katkı sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi 1. Bakanlar Konseyi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Kalkınma Yolu sadece uygun maliyetli ve kısa süreli bir ulaştırma koridoru sunmakla kalmayacak, aynı zamanda mevcut ulaştırma koridorlarının tamamlayıcısı da olacak. Global ticaret sistemine doğrudan katkı sağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi katılımcı bütün ülkelerin kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkı sağlayacak" ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, global ticaret sistemine doğrudan katkı sağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi'nin katılımcı bütün ülkelerin kalkınmasına ve gelişmesine de önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Kalkınma Yolu Projesi Türkiye-Irak-Birleşik Arap Emirlikleri-Katar 1. Bakanlar Konseyi Toplantısı İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen Kalkınma Yolu Projesi'nin gelecek vizyonunu şekillendirmek üzere ilk bakanlar konseyi toplantısının düzenlendiğini bildirdi.

Modern ekonominin başlıca özelliğinin çok uluslu üretim, ülkelerarası finansal akımlar ve uluslararası ticaret hacminin çok büyük boyutlara ulaşması olduğunu belirten Uraloğlu, "Kimse artık tek başına zengin ya da kendi kendine yeter durumda değildir. Kapılarını örtersen, gözlerini, kulaklarını kapatarak dünyadaki gelişmelere uzaktan bakarsan, dost edinemezsen bugünün dünyasında da yer bulamazsın. Herkesin elinde pastaya katacağı güzel tatlar ve pastadan mutlaka alacağı paylar vardır." diye konuştu.

Uraloğlu, devrin artık kazan-kazan devri ve ulaşım sektörünün kazan-kazan devrinin en önemli dinamosu olduğunu belirterek, "Bu noktada burada sadece ulaşım ve lojistik sektörlerinin geleceği için değil ülkelerimizin ekonomik ve sosyal kültürel geleceği için de bir araya gelmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantının paydaşları olan Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi programlarından dolayı toplantıya online olarak iştirak ettiğini dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü, ülkelerimiz için vazgeçilmez olan ekonomik iş birliklerinin tesisi ve dış ticaret faaliyetlerimizin gelişmesi için ulaşım imkanlarının güvenli, kesintisiz ve hızlı bir şekilde olması hepiniz için çok kıymetli ve önemlidir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 Nisan 2024'te Irak'a gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olmak üzere "Kalkınma Yolu hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı’nı" imzalamıştı. Bu mutabakat zaptı gereği 4 ülkenin bakanlar konseyinin kurulması, Kalkınma Yolu Projesi'ni takip etmesi noktasında bir karar almıştık. Bugün de Türkiye olarak bu konseyin ilk toplantısına ev sahipliği yapmış olduk."

"PROJE KAPSAMINDAKİ İŞ BİRLİĞİMİZ DAHA DA GÜÇLENEREK İLERLEYECEK"

Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili 4 ülkenin iş birliğini en üst seviyeye çıkaracak olan bu konsey vasıtasıyla projeyi hep birlikte etraflıca değerlendirme, istişare etme imkanı bulmuş olduklarını söyledi.

Türkiye ve Irak üzerinden kesintisiz ve hızlı bir şekilde yapılacak taşımacılığın tesis edilmesinin ulaştırma koridorlarına katkısını ele aldıklarını kaydeden Uraloğlu, ilerleyen dönemde bu alandaki işbirliğinin somut çıktılarını da ortaya koymaya yönelik adımları beraberce atmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Uraloğlu, birlikte hareket etmek ve planları hızla hayata geçirmek adına konseyin faaliyetlerini önemsediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca, ilk toplantımız olması sebebiyle, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında oluşturulan bakanlar konseyinin yönetim ve işleyiş mekanizmalarının belirlenmesi ve bu konuda gelecekteki yol haritasının nasıl olması gerektiğini ele aldık. Kalkınma Yolu Projesi kapsamında kurulan bu konseyin bünyesindeki toplantılarımız önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Proje kapsamındaki iş birliğimizin daha da güçlenerek ilerleyeceğine canı gönülden inanıyorum."​​​​​​​

"SEYAHAT SÜRESİNİ TÜRKİYE ÜZERİNDEN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTMIŞ OLACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin sadece 4 ülkenin elde edeceği kazanımları değil, bütün coğrafyanın elde edeceği kazanımlar ve tedarik zinciri anlamında önemli bir proje olduğunun altını çizdi.

Kalkınma Yolu Projesi'yle Irak'ta inşa edilen Fav Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yoluyla Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşımı tesis etmiş olacaklarını bildiren Uraloğlu, "Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli bir ölçüde azaltmış olacağız. Fav Limanı'ndan yola çıkacak bir geminin Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa'ya ulaşması arasında geçecek olan süre ile Kalkınma Yolu üzerinden aynı yükün Avrupa'ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım sağlayacağını özellikle ifade etmek isterim." diye konuştu.

Kovid-19 pandemi sürecinde küresel tedarik zincirlerinde başlayan dönüşümün devamında 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında içinde bulunduğumuz bölgenin lojistik haritasında önemli değişim süreçleri de yaşandığını anlatan Uraloğlu, "Yine, 2023 yılının ekim ayında başlayan İsrail-Filistin çatışmasıyla birlikte, Kızıldeniz Bölgesi'nde yaşanan güvenlik krizi sonucunda Süveyş Kanalı'ndaki ticari gemi geçişleri sıkıntıya girdi. Bu güzergah küresel denizcilik şirketleri tarafından tercih edilmemeye başlandı ve bunun yerine de Ümit Burnu'nu, çok daha uzak olan bir yolu dolaşmaya, kullanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

"PROJE MEVCUT ULAŞTIRMA KORİDORLARININ TAMAMLAYICISI DA OLACAK"

Çin'den kalkıp Ümit Burnu'na dönen gemilerin 35 günde ulaştıkları Londra'ya artık 45 günde ulaşabildiğini aktaran Uraloğlu, "Burada 10 günlük bir artış var ve bu lojistik suresinin yüzde 30 maliyet artışı demek." dedi.

Bunun da çok ciddi bir maliyet olduğunu ve bütün ürünlere, taşıma, ihracat malzemesine maliyet olarak yansıdığını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla biz mesela bugün Kalkınma Yolu Koridoru'nu bitirmiş olsaydık bu tür maliyetleri de çok ciddi oranda düşürmüş olurduk. Ayrıca Kalkınma Yolu sadece uygun maliyetli ve kısa süreli bir ulaştırma koridoru sunmakla kalmayacak, aynı zamanda mevcut ulaştırma koridorlarının tamamlayıcısı da olacak. Doğu-batı yönündeki koridorları kuzey-güney yönünde de bağlamış olacak. Böylece, global ticaret sistemine doğrudan katkı sağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi katılımcı bütün ülkelerin kalkınmasına ve gelişmesine de önemli bir katkı sağlayacak. Tüm bu açılardan düşünüldüğünde, oluşturduğumuz Bakanlar Konseyinin son derece önemli bir misyon üstlendiği de aşikardır.

"PROJENİN BÜTÜN KATILIMCI ÜLKELERE, BÖLGEYE, DÜNYA EKONOMİSİNE KATKISI OLACAK"

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ise Kalkınma Yolu Projesi'nde önemli bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olarak "Kalkınma Yolu hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı"nı daha da geliştirme arzusunda olduklarını dile getirdi.

Kalkınma Yolu hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı ile büyük bir adım atmış olduklarını kaydeden Sadavi, "Bugünkü toplantı zaten Bakanlar Konseyi toplantısıydı. Standartları bakımından çok iyi bir toplantıydı, çok güzel bir toplantıydı. Birçok konuya yönetişime değindik, projenin yönetimine değindik, aşamalarına değindik. Bu projenin hayata geçmesi için önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalarımız söz konusu." diye konuştu.

Sadavi, Irak'ta bu güzergah ile ilgili olarak yerel düzeyde anlaşmalara varıldığını ve gereken tüm onayların alındığını aktararak, "Şu çok iyi bilinmelidir, Kalkınma Yolu Projesi'nin bütün katılımcı ülkelere, bölgeye, dünya ekonomisine büyük katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.