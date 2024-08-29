Kalkınma Yolu Projesi'nde son durum... Bakan Uraloğlu: Asya ile Avrupa arasında seyahat süresini azaltacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi 1. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Uraloğlu "Asya ile Avrupa arasında seyahat süresini azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi 1. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının satır başları:

"Kalkınma Yolu Projesi kapsamında kurulan bu konseyin bünyesindeki toplantılarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek. Kalkınma Yolu bütün coğrafya için çok önemli bir proje.

Kalkınma Yolu sadece uygun maliyetli ve kısa süreli bir ulaştırma koridoru sunmakla kalmayacak, aynı zamanda mevcut ulaştırma koridorlarının tamamlayıcısı da olacak.

Türkiye-Irak-Birleşik Arap Emirliği ve Katar'la kalkınma yolu hakkında zaptı imzalamıştık. Bugün de Türkiye olarak konseyin ilk toplantısına ev sahipliği yaptık.

Türkiye ve Irak üzerinden kesintisiz ulaşımı ele aldık. Kalkınma Yolu Projesi kapsamında yönetim ve işleyişin belirlenmesini ele aldık. Önümüzdeki süreçte toplantılarımız devam edecek.

Kalkınma Yolu Projesi sadece 4 ülkenin kazanımı değil, tüm bölgenin kazanımı konusunda çok önemli. Irak'ta inşa edilen Faw limanından Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile kesintisiz ulaşımı tesis edeceğiz.

Asya ve Avrupa arasındaki ulaşımı Türkiye üzerinden önemli ölçüde azaltacağız."