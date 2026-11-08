Kalp emojisi göndermek boşanma davası konusu oldu: Yargıtay son sözü söyledi

Bir boşanma davasında Yargıtay, sosyal medyadaki kalp ve beğeni emojilerinin tek başına güven sarsıcı davranış sayılamayacağına hükmetti. Kararda, ayrıca eşine "Çirkinsin" diyerek psikolojik baskı uygulayan koca ise ağır kusurlu bulundu.

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Dijital iletişim alışkanlıklarının ve sosyal medya etkileşimlerinin yargıya yansıdığı emsal niteliğindeki olay Elazığ'da yaşandı. Yerel mahkemede görülen boşanma davasında kadının, sosyal medyada bir doktor ve fenomene kalp emojisi göndermesi ile dikkatini çekmeye çalışması "güven sarsıcı davranış" kabul edildi.

Koca ise eşine aşırı kıskançlıkla baskı uygulaması, "Çirkinsin" diyerek aşağılaması ve kadınlık gururunu incitici sözler sarf etmesi nedeniyle kusurlu bulunurken, mahkeme tarafları eşit kusurlu sayarak boşanmalarına karar verdi.

SABAH'ın haberine göre Kararın istinafa taşınması üzerine Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemenin 2. Hukuk Dairesi, kadının 3 ayrı erkekle güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu öne sürerek kusur oranını değiştirdi; kadını "ağır kusurlu", erkeği ise "az kusurlu" buldu. Bunun üzerine kadın dosyayı temyiz için Yargıtay’a taşıdı.

"FENOMENLERE EMOJİ YOLLAMAK GÜVEN SARSICI EYLEM DEĞİL"

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kusur belirlemesini hukuka aykırı bularak kararı oy birliğiyle bozdu.

Yüksek Mahkeme, tanınmış kişilere veya fenomenlere gönderilen kalp emojilerinin birer sempati ve beğeni ifadesi niteliği taşıdığını, bu durumun doğrudan evlilik birliğini zedeleyen güven sarsıcı bir eylem olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Ayrıca erkeğin delil olarak sunduğu ses kayıtlarının "ortam dinlemesi" kapsamında hukuka aykırı yolla elde edildiğine dikkat çekilirken, dosyadaki mesajlarda da güven sarsıcı davranışı destekleyecek net ve yeterli veri bulunmadığı vurgulandı.

KOCA AĞIR KUSURLU BULUNDU

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanmaya sebep olan olaylardaki gerçek kusur dengesini yeniden belirledi.

Erkeğin eşine karşı sergilediği aşırı kıskançlık, psikolojik baskı ve "Çirkinsin" şeklindeki aşağılayıcı, kadınlık gururunu incitici sözleri ağır kusur sayıldı.

İstinafın kararını bozarak koca ağır kusurlu bulundu ve dosya yeniden değerlendirilmek üzere Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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