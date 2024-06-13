Kameralardan kaçamadılar! Midelerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İran'dan Türkiye'ye turist kılığında gelen yabancı uyruklu 2 uyuşturucu kuryesinin midelerinden toplamda 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanan zanlılar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 3 Haziran'da şüpheli 2 kişiyi takibe aldı.
İran'dan Türkiye'ye turist kılığında giren yabancı uyruklu 2 kişi adım adım takip edildi.
SABİHA GÖKÇEN'DE KÖŞEYE KISTIRILDILAR
Şüpheliler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı.
Ardından hastaneye sevk edilen 2 şüphelinin röntgenleri çekildi.
MİDELERİNDEN 1,5 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI
2 şüphelinin midelerinden toplamda 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı.
Yakalanan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı