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Kameralardan kaçamadılar! Midelerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran'dan Türkiye'ye turist kılığında gelen yabancı uyruklu 2 uyuşturucu kuryesinin midelerinden toplamda 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanan zanlılar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 3 Haziran'da şüpheli 2 kişiyi takibe aldı.

İran'dan Türkiye'ye turist kılığında giren yabancı uyruklu 2 kişi adım adım takip edildi.

SABİHA GÖKÇEN'DE KÖŞEYE KISTIRILDILAR

Şüpheliler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı.

Ardından hastaneye sevk edilen 2 şüphelinin röntgenleri çekildi.

MİDELERİNDEN 1,5 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

2 şüphelinin midelerinden toplamda 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı.

Yakalanan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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