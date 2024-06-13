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Uzmanından tavuk eti uyarısı! Çözüldükten sonra asla tekrar dondurmayın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uzmanından tavuk eti uyarısı! Çözüldükten sonra asla tekrar dondurmayın

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tavuk etinin diğer et türlerine göre çok fazla mikroorganizma üretebildiğini söyleyen gıda mühendisi Ebru Akdağ “Yaz aylarında tavuğu satın alırken de, pişirirken de, yerken de çok dikkatli olmak gerekir. Tavuk en fazla zehirlenmeye sebep olan gıda. Açıkta satılan tavukları satın almayın, güvenmediğiniz yerde tavuk yemeyin” dedi.

Tavuğun soğuk zincirle market raflarına ulaştırılması gerektiğini ifade eden Akdağ “Bu zincir herhangi bir yerde kırılırsa, hemen bakteriler ürer ve besin öldürücü olabilir. Tavuğu kapalı market dolaplarından alışverişinizi bitirmek üzere iken alın. Önceden alınan tavuk bütün market dolaştırıldığında bozulabilir. Çok iyi pişirilmelidir.

"ÇÖZÜLEN TAVUĞU SAKIN DONDURAMAYIN"

Buzluktan çıkarıldığında, yine buzdolabında çözdürülmeli, çözüldükten sonra asla tekrar dondurulmamalıdır. Kokusuna ve rengine bakılarak alınmalıdır. Tarihi geçmiş tavukların çamaşır suyu ile yıkandıktan sonra satılması gibi hileler de yapılıyor. Böyle bir ürünü gözünüzle ya da koklayarak ayırt edemezsiniz. Bu sebeple bilmediğiniz markaları satın almayın” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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