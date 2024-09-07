Kamu arazisinde kenevir yetiştiren şüphelilere suçüstü!

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kamu arazisine kenevir ekildiği bilgisini alan ekipler hemen harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Gönen ilçesinde bulunan kamu arazisine kenevir bitkisi ekilmiş olduğu bilgisi elde edildi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONRASI OPERASYON

Bunun üzerine başlatılan teknik, fiziki takip sonucu şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

2 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Operasyonel faaliyet sonucunda 11.385 gram kubar esrar, 56 kök kenevir bitkisi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olaya karışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere teslim edildi.