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    • Kandilli ilk verileri paylaştı! Akdeniz'de korkutan deprem

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kandilli ilk verileri paylaştı! Akdeniz&#039;de korkutan deprem
    Akdeniz, Deprem, Kandilli, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.25'te kaydedilen depremin merkez üssü Girit Adası açıkları.

    Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Girit Adası açıklarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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    Saat 02.25'te kaydedilen deprem 21.9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AkdenizDepremKandilli
    Haberler > Gündem > Kandilli ilk verileri paylaştı! Akdeniz'de korkutan deprem
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