Kandilli ilk verileri paylaştı! Akdeniz'de korkutan deprem
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.25'te kaydedilen depremin merkez üssü Girit Adası açıkları.
Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Girit Adası açıklarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Saat 02.25'te kaydedilen deprem 21.9 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi