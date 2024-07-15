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Kapadokya semalarında balonlarla 15 Temmuz mesajı verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kapadokya, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kapadokya semalarında Türk bayrağı desenli balonlarla doldu.

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve posterlerle uçuş gerçekleştirdi.

UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki Kapadokya'da, turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balonları gün doğumu vaktinde uçuş için hazırlandı.

Nevşehir'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki kalkış alanındaki balonların sepetlerine görevlilerce Türk bayrakları ve posterler asıldı.

Bölgedeki bir firma tarafından tasarlanıp üretilen kalp figürlü sıcak hava balonunun sepetine ise üzerinde şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ile "unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankart yerleştirildi.

Kalp figürlü balonun pilotu Alper Çetin, gazetecilere, 8 yıl önce yaşananların hafızalardaki tazeliğini koruduğunu belirterek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için uçuyoruz. Hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimizi anmak ve darbe girişiminin unutulmaması için uçuş gerçekleştiriyoruz." dedi.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülen balonlar yaklaşık 1 saat boyunca bölge semalarında uçtu.

Kapadokya semalarında balonlarla 15 Temmuz mesajı verildi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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