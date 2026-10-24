Kaporadaki rakam oyununa dikkat! Ev almak istedi, dolandırıldı

İstanbul Esenyurt'ta engelli oğlu için ev almak isteyen Ahmet Adıtepe, 25 bin TL kapora verdiği evin küçük çıkması üzerine satın almaktan vazgeçti. İddiaya göre kapora belgesindeki tutar sonradan 425 bin TL'ye çıkarıldı ve hakkında icra takibi başlatıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Esenyurt'ta engelli oğlu için ev almak isteyen Ahmet Adıtepe, kapora olarak ödediği 25 bin TL nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadığını öne sürdü.

İddiaya göre Ahmet Adıtepe, internet üzerinden gördüğü satılık ev ilanı üzerine ilanı veren emlakçıyla iletişime geçti. Kendisine dairenin 140 metrekare olduğu bilgisi verildiğini belirten Adıtepe, evi beğenmesinin ardından 25 bin TL kapora ödedi.

Ancak ekspertiz incelemesinde dairenin söylenen ölçülerde olmadığı, yaklaşık 80-85 metrekare olduğu ifade edildi. Bunun üzerine Adıtepe, evi satın almaktan vazgeçti.

25 BİN TL, 425 BİN TL'YE ÇIKTI

Adıtepe'nin iddiasına göre, kapora için imzaladığı belgede başlangıçta 25 bin TL yazıyordu. Ancak belgedeki rakamın önüne sonradan '4' eklenerek tutar 425 bin TL olarak gösterildi.

Emlakçının kendisine, “Vazgeçme, bunun fazlasını senden alırım” dediğini ileri süren Adıtepe hakkında, 425 bin TL tutarındaki belge gerekçe gösterilerek icra takibi başlatıldığını söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Çıplak görüntüyle şantaj! 300 bin TL kredi çektirdiler

BORCU ÖDEMEK İÇİN KREDİ ÇEKTİ

İcra sürecinde ödeme yapmak zorunda kaldığını anlatan Adıtepe, yaşadığı maddi yükü şu sözlerle dile getirdi:

“Büyükçekmece İcra Kurulu'na ödedim. Kesinlikle itiraz edemedim çünkü süre yoktu. 25 bin lira bana kredilerle birlikte 875 bin liraya patladı, avukat ücretlerim hariç.”

Adıtepe, yaşadıklarının ardından hakkını hukuki yollarla aramaya başladı.

BELGEDE SONRADAN EKLEME YAPILDIĞI İDDİASI

Show Haber'in haberine göre; olayla ilgili dava süreci başlarken, Adıtepe'nin avukatı Ceylan Öztürk de belgede değişiklik yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Öztürk, belgenin grafoloji uzmanı tarafından incelenmesini talep ettiklerini ifade ederek, “Savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve dedik ki ‘bunu grafoloji uzmanına gönderelim’. Bakın sadece 25 yazıyor, 4 sonradan eklenmiş” dedi.

Bilirkişi incelemesinde de evraktaki eklemenin tespit edildiği belirtildi. Olayla ilgili hukuki süreç devam ederken, belgedeki değişikliğin nasıl gerçekleştiği ve sorumluluğun kimde olduğu yargı sürecinde netlik kazanacak.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala