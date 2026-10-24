Çıplak görüntüyle şantaj! 300 bin TL kredi çektirdiler
Samsun’da sosyal medya üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmaya giden 39 yaşındaki adamın çıplak görüntülerinin çekildiği ve şantajla telefonundan 300 bin TL kredi çektirilerek paranın şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddia edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Olay, 22 Ekim 2026 tarihinde İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (39), Hornet isimli sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmak üzere belirtilen adrese gitti.
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TELEFONUNDAN 300 BİN TL KREDİ ÇEKTİLER
İddiaya göre, buluşma sırasında tanıştığı kişinin yanına giden M.K. ‘nin burada çıplak görüntüsü çekildi.
Şüphelilerin, bu görüntüleri kullanarak baskı ve şantaj yapıp M.K.’nin, telefonundaki banka uygulaması üzerinden zorla 300 bin TL kredi çektirdikleri ve parayı kendi hesaplarına aktardıkları ileri sürüldü.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen E.Y.(21), M.Ö.K.(22), A.A.(25) ve A.Ç.’yi (23) yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 4 şüpheliden E.Y., M.Ö.K. ve A.A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Olay yerine sonradan geldiği ileri sürülen A.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.