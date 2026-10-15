Tamamlanan ve yapımı devam eden karayolu ve demiryolu projelerine ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Karayolu ve demiryolu ağımız üzerinde bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprü inşa ettik. Stratejik bölgelerde toplam 19 yeni karayolu ekolojik köprüsü planlıyoruz” dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu ve demiryolunda yapımı devam eden ve tamamlanan ekolojik köprülere ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatı geçiş güzergâhlarını koruma hedefiyle mevcut karayolu ve demiryolu ağında tespit ettiğimiz geçiş noktalarına ekolojik köprüler inşa ediyoruz. Karayolu ve demiryolu ağımız üzerinde bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprü inşa ettik.” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bakan Uraloğlu: Satışa ve uçuşa hazır İHA sayısı 81 bini aştı

EKOLOJİK KÖPRÜ SAYISI 16’YA ULAŞTI

Bakan Uraloğlu, karayolu ekolojik köprüleri kapsamında en son Erzurum Kuzey Çevre Yolu üzerinde yer alan ekolojik köprünün çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, karayolundaki ekolojik köprü sayısının 16’ya ulaştığını ifade etti.

Kara ve demiryolunda projeler hız kesmiyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: 21 ekolojik köprü inşa ettik, 19 yeni planlıyoruz

Bakan Uraloğlu, “Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu ve Batman-Hasankeyf Yolu Suçeken Boğazı mevkii gibi stratejik bölgelerde toplam 19 yeni karayolu ekolojik köprüsü planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kara ve demiryolunda projeler hız kesmiyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: 21 ekolojik köprü inşa ettik, 19 yeni planlıyoruz

DEMİRYOLLARINDA 5 EKOLOJİK KÖPRÜ TAMAMLANDI

Demiryolu hatlarında da yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla ekolojik köprü uygulamalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Uraloğlu, bu yapıların çevresine uyumlu doğal malzemelerle kaplandığını ve bölgedeki bitki örtüsüne uygun olarak tasarlandığını kaydetti.

Uraloğlu, “Demiryolu hatlarımızda bugüne kadar 5 ekolojik köprü inşa ettik. Ankara-Eskişehir YHT Hattı’nda bir, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında üç, Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Banaz-Eşme arasında da bir ekolojik köprüyü tamamladık.” dedi.

Kara ve demiryolunda projeler hız kesmiyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: 21 ekolojik köprü inşa ettik, 19 yeni planlıyoruz

DÜNYADAKİ İLK EKOLOJİK KÖPRÜ

Ankara-Eskişehir YHT Hattı’nın 416. kilometresinde yer alan ekolojik köprünün dünyada hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen ilk ekolojik köprü olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, köprünün kızıl geyik, vaşak, yaban domuzu ve kurt gibi türlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede inşa edildiğini belirtti.

Ekolojik köprünün yapılacağı alanın, hattın 390 ile 420. kilometreleri arasındaki 30 kilometrelik kesimde yaban hayatı uzmanlarıyla gerçekleştirilen incelemeler sonucunda belirlendiğini ifade eden Uraloğlu, hayvanların köprüden geçişlerinin ve yapıya uyum süreçlerinin fotokapan sistemleriyle izlendiğini bildirdi. Uraloğlu, “Yaklaşık 2 bin 500 metrekare geçiş alanına sahip ekolojik köprümüz 9,6 metre yüksekliğinde. Taban uzunluğu 74,15 metre, tepe uzunluğu ise 46,55 metre. Ankara-Eskişehir YHT Hattı’nın 393. kilometresinde bir ekolojik köprü daha yapmayı planlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Kara ve demiryolunda projeler hız kesmiyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: 21 ekolojik köprü inşa ettik, 19 yeni planlıyoruz

HALKALI-KAPIKULE HATTINDA 3 EKOLOJİK KÖPRÜ

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında doğal yaşamın korunması amacıyla üç ekolojik köprünün tamamlandığını belirterek “Kırklareli-Pancarköy arasında hattın 155. kilometresinde alt geçit, Kırklareli-Ağayeri arasında 171. kilometrede ve Edirne-Kabaağaç arasında 181. kilometrede üst geçit niteliğinde ekolojik köprüler yaptık.” dedi.

Kara ve demiryolunda projeler hız kesmiyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: 21 ekolojik köprü inşa ettik, 19 yeni planlıyoruz

Üst geçitlerin yaklaşık 19 metre genişliğinde olduğunu kaydeden Uraloğlu, yapıların üzerinin yeşillendirilerek doğal dokuya uyumlu hale getirildiğini, hayvanların demiryolu hattına düşmesini önlemek amacıyla da koruyucu çitlerin kullanıldığını belirtti.

Kara ve demiryolunda projeler hız kesmiyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: 21 ekolojik köprü inşa ettik, 19 yeni planlıyoruz

ANKARA-İZMİR HATTI’NDA YENİ EKOLOJİK KÖPRÜ

Bakan Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında da Uşak yakınlarındaki Banaz-Eşme arasında doğal hayatın korunmasına yönelik bir ekolojik köprünün tamamlandığını söyledi.

Tamamlanan ekolojik köprü projeleri

No Proje / Hat Adı Ekolojik Köprü / Geçiş Adı Konum 1 Erzurum Kuzey Çevre Yolu Ekolojik Köprüsü Erzurum 2 Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Ekolojik Köprüsü Ankara - Eskişehir 3 Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi Pancarköy Ekolojik Geçişi Kırklareli 4 Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi Ağayeri Ekolojik Köprüsü Kırklareli 5 Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi Kabaağaç Ekolojik Köprüsü Edirne 6 Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi Banaz-Eşme Ekolojik Köprüsü Uşak (Banaz - Eşme)

Planlanan ekolojik köprü projeleri

Proje Adı Güzergah / Konum İkinci Ekolojik Köprü Ankara-Eskişehir YHT Hattı Ekolojik Köprüsü Projesi Konya-Aksaray Devlet Yolu Ekolojik Köprüsü Projesi Kaş-Kalkan Yolu Suçeken Boğazı Ekolojik Köprüsü Projesi Batman-Hasankeyf Yolu

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala