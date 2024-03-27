Karadeniz'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Karadeniz'den geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı sonrası ilk verileri paylaştı.
Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bu defa Karadeniz sallandı, AFAD gece yarısı meydana gelen depreme ilişkin ilk verilerini paylaştı...
KARADENİZ'DE DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'dan yapılan açıklamada saat 02.05 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 3,2 olarak duyuruldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü belirtilmedi. Sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
SAMSUN 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANMIŞTI
Karadeniz'deki depremler bölge halkında paniğe sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde Samsun Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem olmuştu. Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği duyurulmuştu...
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi