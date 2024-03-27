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Haberler > Gündem > Karadeniz'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

Karadeniz'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karadeniz&#039;de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Karadeniz'den geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı sonrası ilk verileri paylaştı.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bu defa Karadeniz sallandı, AFAD gece yarısı meydana gelen depreme ilişkin ilk verilerini paylaştı...

KARADENİZ'DE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'dan yapılan açıklamada saat 02.05 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 3,2 olarak duyuruldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü belirtilmedi. Sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. 

Karadeniz'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu - 1. Resim

SAMSUN 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANMIŞTI

Karadeniz'deki depremler bölge halkında paniğe sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde  Samsun Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem olmuştu. Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği duyurulmuştu...

Karadeniz'de deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu... - 1. Resim

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Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı
Oynat

Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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