Karadenizliler tepkili! “Karalahana çorbasını gelsinler bizde yesinler”

15 Aralık 2023 12:26 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 12:30

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Anadolu Ajansı

Taste Atlas (Lezzet Atlası), okur oylarıyla belirlenen ve dünya genelindeki en kötü yemekleri sıralayan bir liste yayınladı. “Dünyanın En Kötü 100 Yemeği” adlı listede Türkiye’den karalahana çorbasının 7. sırada yer almasına Karadenizliler karşı çıktı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin müracaatı üzerine Ağustos 2023'te Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen karalahana çorbası, yöre mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

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Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize başta olmak üzere Karadeniz'de yılın dört mevsimi tüketilen çorba, ana ürün karalahana olmak üzere mısır unu, iç yağı, yarma, barbunya, haşlanmış tane mısır ve kırmızı biber katılarak pişiriliyor.

Karalahana çorbası, içine katılan malzemeler iller arasında farklılık gösterse de genellikle yanına yakışan mısır ekmeği ile sıcak servis ediliyor.

“SONUCU ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Ordu Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Ünal Baz, dünyanın en kötü yemekleri listesinde Karadeniz'in sevilen yemeği lahana çorbasının ilk 10'a girmesinin üzücü olduğunu söyledi.

Sonucu asla kabul etmediklerini ifade eden Baz, "Bu sıralamada yöremize özgü karalahana çorbası en kötü yemek olarak 7. sırada seçilmiş. Gastronomide en iyi yemek ya da en kötü yemek diye bir kavram yoktur. Özel yemek ya da en özel yemek vardır" dedi.

Baz, sıralamayı yapan kuruluşun okurlara dayandırarak değil, dünya çapında akademisyenler ya da gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleri sonucunda listeyi hazırlaması gerektiğinin altını çizdi.

Ordu'da, "pancar çorbası" olarak bilinen karalahana çorbasının ana malzemesinin karalahana olduğunu belirten Baz, yemeğin mısır unu ile hazırlandığını anlattı. Bazı illerde çorbanın pirinçle hazırlandığını dile getiren Baz, çorbanın yörede sıkça tüketildiğini, oldukça da sevildiğini ifade etti.

“KARALAHANA ÇORBASI RESTORANLARIN ANA MENÜLERİNDE HEP VAR”

Aşçı Hasan Aktaş ise karalahana çorbasının restoranların ana menülerinde yer aldığına değinerek, "Pancar çorbasına müşteriler çok ilgi gösteriyor. Yemek öncesi önce bu çorbayı tüketiyor. Günde ortalama 250 kase çorba satışı yapıyoruz. Bu da çorbanın ne kadar sevildiğini gösteriyor" diye konuştu.

Çorbanın zengin bir içerikle hazırlandığını ifade eden Aktaş, bu yönüyle de karalahana çorbasının ilgi gördüğünü belirtti.

“GELSİNLER BİR DE BİZDE YESİNLER”

Aktaş, Karadeniz'in sevilen yemeği lahana çorbasının böyle bir listede yer almasının son derece üzücü olduğunu dile getirerek, "Gelsinler buraya, pancar çorbasını bir de bizde yesinler. Onlara bu lezzeti tattıralım" diye konuştu.

“BU AÇIKLAMA BİZE DOKUNDU”

Rize'de yöresel yemekler yapan lokantanın işletmecesi Ahmet Oflu, karalahana çorbasının dünyanın en kötü yemekleri arasında yer aldığına ilişkin haberin kendilerini son derece rahatsız ettiğini söyledi.

Oflu, "Karalahana çorbasının en kötü yemek olmasına kim karar verdi?" sorusunu yönelterek, şunları kaydetti:

"Bu açıklama bize dokundu. Bu kültürel bir dokumuzdur. Yöresel kültürümüzün mihenk taşlarından birisi de yöresel yemeklerdir. Bunu nerede yedi? Yanlış yerlerde yemiş olabilir. Önüne her gelen yöresel yemek yapıyor. Biz de endişe duymaktayız. Başka yerlerde yöresel yemek yiyenler bizim buraya geldiklerin de 'keşke daha önce burada yeseydik, burada daha güzelmiş, başka yerde yedik beğenmedik' diye de sözler duyuyoruz."