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Karne günü iki öğretmenden acı haber! Biri silahlı saldırıda öldü, biri kalbine yenildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Karne günü iki öğretmenden acı haber! Biri silahlı saldırıda öldü, biri kalbine yenildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca öğrenci karne sevinci yaşarken iki öğretmenden acı haber geldi. Bursa'da 33 yıllık öğretmen, karne günü kalbine yenildi. Şanlıurfa'da ise öğretmen Nurullah Tart, kuyumcuda silahlı saldırıya uğradı.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı bugün milyonlarca öğrencinin aldığı karne ile sona erdi. Öğrenciler karne sevinci yaşarken iki öğretmenden acı haber geldi.

33 YILLIK ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİNE SON KARNESİNİ VERDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Şehit Bülent Albayrak İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Zeynel Yıldırım, karne töreninden sonra gittiği kendisine ait zeytin bahçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 59 yaşındaki öğretmen sosyal medya hesabı üzerinden son olarak “Bu yıl da karnelerimizi dağıttık. Herkese iyi tatiller diliyorum” notunu paylaşmıştı.

Karne günü iki öğretmenden acı haber! Biri silahlı saldırıda öldü, biri kalbine yenildi - 1. Resim

KUYUMCUDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ise kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda öğretmen Nurullah Tart’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra kuyumcuya giden Tart, yüzü maskeli 2 şahısın dükkana ateş açması sonucu hayatını kaybetti. 

Karne günü iki öğretmenden acı haber! Biri silahlı saldırıda öldü, biri kalbine yenildi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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