Kars'ta aç kalan kurt köye indi, koyunlar son anda kurtuldu

Kars'ın Akyaka ilçesinde bir kurt gece vakti köye inerek koyunların olduğu bölgeye girdi. Muhtarı Cevdet Aykut’un son anda fark etmesi üzerine panikleyen kurt bölgeden kaçtı.

Kars’ta gece saatlerinde yerleşim bölgesine dek inen kurt, köy muhtarı Cevdet Aykut’un evinin önündeki koyunlara yaklaşırken güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Koyunlara sessiz adımlarla yaklaşan kurdu gören Aykut’un dışarı çıkmasıyla kurt, saldırıya fırsat bulamadan bölgeden kaçtı.

Olay, Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde gece saatlerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, köy çevresinden yerleşim alanına dek gelen bir kurt, Duraklı Köyü Muhtarı Cevdet Aykut’un evinin önündeki koyunların yer aldığı bölgeye gitti.

Karsta aç kalan kurt köye indi, koyunlar son anda kurtuldu

ETRAFI KONTROL EDEREK YAKLAŞIYOR

Gecenin sessizliğinden yararlanarak koyunlara yaklaşan kurt, güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde kurdun etrafı kontrol ederek ağır adımlarla koyunlara doğru gittiği görülüyor.

Kurdun hareketliliğini gören Cevdet Aykut ise hemen dışarı fırladı. Aykut’un kendisini fark ettiğini anlayan kurt, koyunlara saldırmadan yönünü değiştirip süratle bölgeden kaçtı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kurdun evin önüne dek geldiği ve koyunlara oldukça yaklaştığı görülüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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