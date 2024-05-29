Kars'ta feci olay! Yeğeninin düğünü için köye giden yaşlı adam feci şekilde can verdi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2024 04:09 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 04:27 - Güncelleme:

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İzmir'de yaşayan 64 yaşındaki Canip Akar, yeğeninin düğünü için memleketi Kars'a gitti. Köyde gezerken bir anda önünü fırlayan boğanın saldırısına uğrayan talihsiz adam canından oldu. Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde bir boğanın saldırısına uğrayan 64 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.