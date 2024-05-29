Kars'ta feci olay! Yeğeninin düğünü için köye giden yaşlı adam feci şekilde can verdi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İzmir'de yaşayan 64 yaşındaki Canip Akar, yeğeninin düğünü için memleketi Kars'a gitti. Köyde gezerken bir anda önünü fırlayan boğanın saldırısına uğrayan talihsiz adam canından oldu. Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde bir boğanın saldırısına uğrayan 64 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.
Feci olay Sarıkamış ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde meydana geldi. Kardeşinin evinin önünde duran 64 yaşındaki Canip Akar'a, komşu ahırından fırlayan boğa saldırdı. Kanlar içinde kalan yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YEĞENİNİN DÜĞÜNÜNE GELDİ, CANINDAN OLDU
Sağlıkçılar tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan 64 yaşındaki Canip Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın İzmir'de yaşadığı ve yeğeninin düğünü için köye geldiği öğrenildi. Akar'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi