Kars’ta bir günlük bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan anne H.K. ile anneanne B.E.’nin ifadeleri ortaya çıktı. Anne, bebeğin anneannesi tarafından öldürüleceğini anladığını ancak karşı çıkamadığını söylerken, anneanne ise kızının bebeği istemediğini ve mezarlığa gömdüğünü öne sürdü.

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Kars'ta yeni doğan bebeğin ölümü ile alakalı başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan anne ile anneannenin ifadelerinde birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturma çerçevesinde "çocuğa ve altsoyuna karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanan anne H.K. ve anneanne B.E'nin ifadelerine ulaşıldı.

Kars’ta yeni doğan bebeğin ölümünde anne ile anneanne birbirini suçladı

"BEBEĞİ ÖLDÜRECEĞİNİ ANLADIM AMA ANNEME BİR ŞEY DİYEMEDİM"

Anne H.K, ifadesinde hastaneden çıktıktan sonra annesiyle dolmuşa binip şehir merkezine gittiklerini ve yolculuk sırasında hiç konuşmadığını söyledi.

H.K, "Dolmuştan indik, annemle bir parka geldik anneme niye buraya geldiğimizi sordum, işinin olduğunu söyledi. İnşaat alanına benzer bir yere gittik burası yıkık döküktü. Annem benden bebeği istedi, ben bebeği öldüreceğini anladım fakat anneme bir şey diyemedim." ifadelerini kullandı.

"KIZIM SÜREKLİ ÇOCUĞU ÖLDÜRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYORDU"

Anneanne B.E. de 6 ay önce kızının eve geldiğinde hamile olduğunu söyleyerek, "Kızım sürekli bana bu çocuğu öldürmek istediğini söyledi, ben de 'yapma kızım yurda verelim' dedim kızım kabul etmedi." dedi.

Hastaneden çıkıp dolmuşla şehir merkezine gittiklerini, sonrasında kızıyla mezarlığa gittiklerini aktaran anneanne, "Bebeği çevreden bulduğumuz bir poşete koydu ve mezarlığa gittik burada teneke ile toprağı eşti bebeği gömdü." ifadelerini kullandı.

Kars’ta yeni doğan bebeğin ölümünde anne ile anneanne birbirini suçladı

SAĞLIK GÖREVLİLERİ İHBAR ETTİ

Kars'ta bir hastanede doğum gerçekleştiren H.K, taburcu edilmesinin ardından kendisini arayan sağlık görevlilerine bebeğinin hayatını kaybettiğini ve cenazenin defnedildiğini söylemiş, ekiplerin durumu ihbar etmesi sonrasında Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma açılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde, mezarın açılması neticesinde yapılan ilk incelemede, bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Olayla alakalı anne H.K. ile bebeğin anneannesi B.E. ve dedesi S.E. 28 Eylül'de gözaltına alınmış, jandarmadaki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve B.E. çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanmış, dede S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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