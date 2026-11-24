Kartal Belediyesi'ne yönelik 'kentsel dönüşüm' operasyonu düzenlendi. Belediye yetkilileri dahil 10 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal'da riskli binaların kentsel dönüşüm sürecinde hazırlanan raporlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 8 riskli binanın toplam inşaat alanının 400 ila 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği tespit edildi.

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10 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, raporların hazırlanmasında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 10 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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