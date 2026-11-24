Kartal Belediyesi'ne 'kentsel dönüşüm' operasyonu: 10 gözaltı
Kartal Belediyesi'ne yönelik 'kentsel dönüşüm' operasyonu düzenlendi. Belediye yetkilileri dahil 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal'da riskli binaların kentsel dönüşüm sürecinde hazırlanan raporlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 8 riskli binanın toplam inşaat alanının 400 ila 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği tespit edildi.
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10 KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında, raporların hazırlanmasında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 10 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyale de el konuldu.