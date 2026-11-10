Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp raporuna Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Ceza İnfaz Kurumunda hayatını kaybetmesine ilişkin dosya, aradan geçen 14 yılın ardından yeniden açıldı. Cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan yeni soruşturmada mezarı açılarak inceleme yapıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kabirden alınan örnekler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Hazırlanan raporda bazı ağır metallere rastlandığı bildirildi. Ancak tespit edilen maddelerin zehirlenmeye bağlı ölüme neden olduğunu ortaya koyan herhangi bir tıbbi bulguya ulaşılamadığı ifade edildi.

Kaşif Kozinoğlu dosyasında dikkat çeken hamle! Başsavcılıktan Adli Tıp raporuna itiraz

SAVCILIK ADLİ TIP RAPORUNA İTİRAZ ETTİ

Adli Tıp Kurumunun değerlendirmesini yeterli bulmayan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, rapora itiraz ederek ek açıklama istedi. Başsavcılık, kabirden alınan örneklerde tespit edilen antimon maddesinin hangi referans kaynaklarına dayanılarak değerlendirildiğinin ayrıntılı biçimde açıklanmasını talep etti.

İtiraz dilekçesinde, Kozinoğlu'nun kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği yönündeki değerlendirmelerin hangi tıbbi bulgular ve gerekçeler doğrultusunda yapıldığının raporda yeterince ortaya konulmadığına dikkat çekildi.

Kaşif Kozinoğlu dosyasında dikkat çeken hamle! Başsavcılıktan Adli Tıp raporuna itiraz

CEZAEVİNDEKİ YİYECEKLER DE İNCELENECEK

TRT Haber'de yer alan habere göre, Başsavcılık, soruşturmanın kapsamının genişletilmesini isteyerek Kozinoğlu'nun cezaevinde tükettiği gıdaların da incelemeye alınmasını talep etti.

Böylece 14 yıl sonra yeniden gündeme gelen ölüm soruşturmasında, Adli Tıp raporuna yönelik itiraz ve yeni inceleme talepleriyle süreç devam ediyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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