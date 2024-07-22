Kastamonu ve Karabük'te orman yangını! Hızla yayılan alevler kontrol altında

Kastamonu ve Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı! Hızla ilerleyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Türkiye'nin dört bir yanında ormanlık alanlarda yangınlar çıkmaya devam ediyor. Ege ve Marmara bölgesinde yaşanan yangınları, Batı Karadeniz bölgesinde çıkan peşe peşe yangınlar takip etti. Kastamonu'nun Alpagut köyünde çıkan yangının ardından Karabük'ün Zopran köyü mevkiinde de alevler yükseldi. Her iki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KASTAMONU'DA YANGIN

Kastamonu'nun Alpagut köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesinin ardından ihbar üzerine, olay yerine Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın, yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler, ormanlık alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangınla ilgili bilgi veren Alpagut köyü muhtarı Satı Adalı, “Muhtemelen şişe kırıklarından çıkan bir yangın. Zaten o bölgede de orman işçileri çalışıyormuş. Şu anda kontrol altına alındı. Ekiplerimiz müdahale etti. İki tane helikopter geldi. Ara ara rüzgar çıkıyor, alevi canlandırıyor” dedi.

KARABÜK'TE ORMAN YANGINI

Karabük'te de saat 15.15 sıralarında Zobran köyü mevkiinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangını, helikopter desteği ile kısmen kontrol altına alındı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, gün batmadan yangının söndürülmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Yangına 12 arazöz, 7 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 1 kepçe, 1 greyder, 1 yangın söndürme helikopteri ve 85 personel ile müdahale ediyor.

Yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor