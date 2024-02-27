Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Kastamonu'da orman yangını

    Kastamonu'da orman yangını

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kastamonu&#039;da orman yangını
    Kastamonu, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Korkutan alevler büyümeden kısa sürede söndürüldü.

    Yangın, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Pirahmetli köyündeki ormanlık alanda çıktı. Taşköprü ilçe merkezine yaklaşık 43 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile arazözler sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Öte yandan Tosya ilçesine bağlı Keçeli köyünde otluk alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ankara'da şüpheli paket tatbikatı! EGM vatandaşları uyardı - GündemAnkara'da şüpheli paket tatbikatıMuhtar da işin içindeymiş! Köpekleri uyuşturup araziye atanlara para cezası - GündemMuhtar da işin içindeymiş! Köpekleri uyuşturup araziye...İstanbul Avcılar'da korkutan alevler! Çok sayıda ekip sevk edildi - GündemAvcılar'da korkutan alevler! Çok sayıda ekip sevk edildiÇanakkale'de 4.6'lık deprem anı kameralarda! Vatandaşlar böyle tepki verdi - GündemÇanakkale'de 4.6'lık deprem anı kameralardaNusretiye Camii lojmanında yangın: Ekipler olay yerine sevk edildi - GündemNusretiye Camii lojmanında yangınYolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı - GündemFeci kazada minibüs dereye uçtu! Ölü ve yaralılar varArazide yarı çıplak bulunmuştu: Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı - GündemArazide yarı çıplak bulunmuştu: Zanlının ifadesi çıktı
    Sonraki Haber Yükleniyor...