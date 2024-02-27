Kastamonu'da orman yangını
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Korkutan alevler büyümeden kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Pirahmetli köyündeki ormanlık alanda çıktı. Taşköprü ilçe merkezine yaklaşık 43 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile arazözler sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan Tosya ilçesine bağlı Keçeli köyünde otluk alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı