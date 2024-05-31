Kastamonu'da şizofreni hastası kadın kayboldu

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolan şizofreni hastası Ayşe Taş için arama çalışması başlatıldı. Ailesinin endişe ettiği kadın için ekipler harekete geçti.

Kastamonu’da yaşayan 60 yaşındaki şizofreni hastası Ayşe Taş’tan evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kaybolan yaşlı kadın ailesi ve polis tarafından aranıyor.

DÜN AKŞAM EVDEN AYRILMIŞ

Edinilen bilgeye göre, Bozkurt ilçesi Günvakti köyünde yaşayan 60 yaşındaki Ayşe Taş, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldı. Evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Taş için yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası kaybolan Ayşe Taş için arama çalışması başlatıldı.

BÖLGEDE YOĞUN ÇALIŞMA

Taş'ın bulunması için AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerince bölgede arama çalışmaları sürüyor.