Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kastamonu'da şizofreni hastası kadın kayboldu

Kastamonu'da şizofreni hastası kadın kayboldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kastamonu&#039;da şizofreni hastası kadın kayboldu
Kastamonu, Kayıp, Arama Çalışması, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolan şizofreni hastası Ayşe Taş için arama çalışması başlatıldı. Ailesinin endişe ettiği kadın için ekipler harekete geçti.

Kastamonu’da yaşayan 60 yaşındaki şizofreni hastası Ayşe Taş’tan evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kaybolan yaşlı kadın ailesi ve polis tarafından aranıyor.

DÜN AKŞAM EVDEN AYRILMIŞ

Edinilen bilgeye göre, Bozkurt ilçesi Günvakti köyünde yaşayan 60 yaşındaki Ayşe Taş, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldı. Evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Taş için yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası kaybolan Ayşe Taş için arama çalışması başlatıldı.

BÖLGEDE YOĞUN ÇALIŞMA

Taş'ın bulunması için AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerince bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ruanda'dan turist sığınmacılar mı geliyor? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ruanda'dan turist sığınmacılar mı geliyor? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi - Gündemİletişim Başkanlığı'ndan 'manipülasyon' açıklamasıKüçükçekmece'de sıcak saatler: Otele bombalı saldırı! - GündemOtele el bombalı saldırı!Gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'la ilgili bomba iddia: Örgüte bu yöntemle insan kazandırmış - GündemGözaltına alınan Aşkım Kapışmak'la ilgili bomba iddiaTürkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi - GündemAlper Gezeravcı trafik kazası geçirdiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Külliye'de bir araya geldi - GündemErdoğan, Kosova Başbakanını kabul ettiBakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Prag'a gitti - GündemBakan Fidan Dışişleri Bakanları Toplantısı için Prag'a gitti
Sonraki Haber Yükleniyor...