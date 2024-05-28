'Kasten öldürme' suçuna mahkemeden karar! Birini öldürüp birini yaralamıştı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2023 yılında karıştığı bıçaklı saldırıda birinin ölümüne, birininse yaralanmasına sebep olan şahıs hakkında mahkeme hükmetti. bir kişiyi bıçaklayarak öldüren, bir kişiyi de yaralayan tutuklu sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 2023 yılında iki grup arasında meydana gelen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Ölü ve yaralının olduğu kavga mahkemeye taşınmıştı. Hakim, 'kasten öldürme'ye teşebbüs edildiği olayın zanlısı hakkında karar verdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

13 Aralık 2023'te Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçaklanan S.D. ve R.D. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı S.D., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, R.D. de Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.D., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlayan polis ekipleri, cinayeti işleyen R.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. R.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık R.İ. ve taraf avukatları hazır bulunurken; tutuksuz sanıklar V.D. ve R.D. duruşmaya katılmadı. Mahkemede son sözü sorulan sanık R.İ., "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık R.İ.’nin S.D.’ye karşı ‘kasten öldürme’ suçu işlediği gerekçesiyle müebbet, R.D.’ye yönelik de ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçu işlediği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık R.D.'ye ise 3 ay 22 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, diğer tutuksuz sanık V.D.'yi ise 2 bin 140 TL para cezasına çarptırdı.