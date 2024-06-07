Katil özel operasyonla yakalandı: İşte öğretmenin öldürüldüğü vahşetin görüntüleri...

Fatih’te aracıyla seyrettiği esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz’ı öldüren şahıs, polis tarafından Aksaray’da özel operasyonla kısa sürede yakalandı. Katil zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araç ile adliyeye sevk edildi. Olayı kan davası yüzünden gerçekleştirdiğini itiraf eden şüpheli ifadesinde karşı tarafın 2023 yılında babaları olan A.G.’yi öldürdüklerini bu yüzden aralarında kan davası olduğunu öne sürdü.

Başakşehir’de bir İmam Hatip Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan 44 yaşındaki Abdulbaki Durmaz, aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz’ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçmıştı.

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

ÖZEL OPERASYONLA YAKALANDI

Kısa süre içerisinde incelenen güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit eden Cinayet Büro dedektifleri şüphelinin saklandığı adresi belirledi. Ekipler birkaç saat içerisinde Aksaray’da belirlenen adrese özel bir operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Adem G. gözaltına alındı. Öğretmen Durmaz ile aralarında geçmişten gelen husumet olduğunu öne süren şüphelinin olayı gerçekleştirdiğini kabul ettiği iddia edildi.

ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet Büro ekiplerinin çelik yelek ve zırhlı araçla şüpheli sevk ettiği görüldü. Şüphelinin ifadesinde cinayet kan davası yüzünden işlediğini itiraf ederken olayın 2023 yılında iki husumetli aile arasında başladığını ve karşı tarafın geçen yıl babaları A.G.’yi öldürdüklerini iddia etti.

O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öğretmen Abdulbaki Durmaz'ın hayatını kaybettiği olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Abdulbaki Durmaz'ın içinde olduğu araca taksiden inen şüpheli art arda ateş ediyor. Çevredekilerin yaşadığı panik anları da güvenlik kamerasına yansıyor.