Katlanır koltuk arasına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Sivas’ta katlanır koltuk arasında sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezinde bulunan Kur'an kursunda bir çocuk oyun oynadığı sırada katlanır koltuk arasında sıkıştı.

YARDIMINA İTFAİYE EKİPLERİ KOŞTU

Çocuğun kendi başına kurtulma çabaları yetersiz kalınca yardımına hocaları koştu. Hocaların da çabaları sonuç vermeyince Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hızla olay yerine gelen ekipler ispiralle koltuğun mekanizmasını keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

KURTARMA ANLARI KAMERADA

Görüntülerde koltuk arasına sıkışan çocuğun korktuğu ve itfaiye ekiplerinin kurtarma anı yer aldı. Olayda yara almadan kurtarılan çocuk sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.