Katliam yapan damadın ilk ifadesi ortaya çıktı: Nevrim döndü, herkesi öldürdüm

Adana'da Hakim Aba, boşanmak üzere olduğu eşini ve ailesini katletti. Katil zanlısı babası Şerif, annesi Azize ve 3 aylık bebeği Deniz ile Irak'a kaçarken yakalandı. Aba'nın ilk ifadesinde "Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım" dediği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Adana'da meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre 1 yıl önce Hakim Aba (24) ve Şükran Aba (20) evlendi. Çiftin bu evlilikten Deniz isimli 3 aylık erkek bebeği oldu.

Sürekli kavga eden çiftin son kavgalarında Şükran Aba'nın, "Seni bırakıp babamın evine gideceğim" demesi üzerine Hakim Aba cinnet getirdi.

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HER KÖŞEYE CESET BIRAKTI

Kayınbabası ile karşılıklı evlerde oturan Hakim Aba, eşinin babasının evine gitmesi üzerine babası Şerif Aba (67), annesi Azize Aba (51) ile birlikte evlerinin önüne gitti. Aileler arasında çıkan tartışma sırasında Hakim Aba yanındaki tabancayı çıkartarak, kayınbabası Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Aktay (51), kayınbiraderi Muhammet Erat (18) ve karısı Şükran Aba'yı kurşun yağmuruna tuttu. Olay anı ise anbean cep telefonuyla görüntülenirken komşularının "Hakim yapma" demesi dikkat çekti.

IRAK'A KAÇACAKLARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu katili yakalamak için KGYS kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde katil zanlısının babası Şerif, annesi Azize Aba ve 3 aylık bebeği Deniz ile birlikte Hatay'a kaçtığı belirlendi. Ekipler şüpheliyi Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ndeki saklandığı adreste yakaladı. Yakalanan şahısların Irak'a kaçacağı öğrenildi.

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HAKİM ABA'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adana'ya getirilen katil zanlısı Hakim Aba emniyetteki ifadesinde, "Sabah tartıştık, tartışma büyüdü, aileler araya girdi. Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım" diye savunma yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyonda 3 aylık Denize bebeği de ekipleri muhafaza altına alarak Adana'ya getirdi. Deniz bebek 112 Sağlık ekiplerince kontrol edildikten sonra bir sağlık sıkıntısı olmadığını belirlendi ve sevgi evlerine teslim edildi.

Öte yandan, Hakim Aba'nın cinayeti işlediği sokakta bir bakkal dükkanı işlettiği öğrenildi.